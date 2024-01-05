日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

▲網友住的建築物在地震發生後倒塌。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，輪島市的災民宣稱，地震來襲那一刻幾乎無法站立，房子約莫搖晃15秒之後就倒塌，夫妻倆遭瓦礫堆活埋，受困2小時之後獲救。此人起初透過社群平台X發文求援，在獲救也發文感謝，引發討論，讓許多網友直呼「平安無事就好」。

日媒「まいどなニュース」報導，日本網友「メタ親父」住在輪島市兩層樓建築物的一樓，1日當地下午4時許發生有感地震，只因當地地震相當頻繁，居民都在等待搖晃平息下來，才想發訊息跟家人說「雖然地震了但沒事的」，一陣劇烈搖晃突然來襲。

▲網友表示，當時地震劇烈搖晃程度根本無法讓人站立。（圖／翻攝自X）

他立刻躲到被爐桌下方，妻子也試著伸手想避難，但當時劇烈搖晃程度根本無法讓人站立，夫妻倆最終受困活埋，他伸手一摸就碰到類似水泥的東西，這才意識到2樓地板掉下來了。

這棟建築物2樓倒塌，1樓也垮了，他當時撥不通119、也連繫不上家人，手機訊號不穩定，決定透過社群平台X發布求救訊息「救救我的妻子」並公開住處地址。令人心慌的是，多起餘震仍不斷來襲，手機地震警報一直響起，夫妻倆緊握著對方的手。

不過兩人到最後都沒有放棄，不斷呼救，在地震發生後1小時，住在隔壁棟的同事聽到呼救聲後尋求搜救人員協助，夫妻倆在地震發生後2小時獲救。歷經生死關頭，夫妻倆忍不住流淚，他身上多處受傷、妻子骨折，但都保住性命。

其實在7.6大地震來襲前不久，就已經發生有感地震。他稱，若是在第一次地震來襲搖晃的時候就到室外，便不會受傷，很後悔，如今是撿回一條命，只希望災情不要再擴大。