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2門市限定拍！　韓國超人氣「正韓拍貼機」搬進台灣超商了

▲▼全家於台中2門市引進正韓拍貼機。（圖／業者提供）

▲超商也能拍到正韓拍貼機了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看好韓流商機，有超商把席捲韓國大街小巷的人氣拍貼機連鎖品牌「人生四格」搬進門市裡了，不僅提供各種可愛頭飾、道具提供拍照使用，還有多款主題邊框任選，更會不定時與韓國偶像、團體聯名推出限定聯名邊框，讓鐵粉在台灣也能「同框」偶像們，全台2門市限定登場，同步公開拍照流程，趕緊揪團衝拍一波。

▲▼全家於台中2門市引進正韓拍貼機。（圖／業者提供）

▲▼拍貼機還有化妝台、道具提供消費者使用。

▲▼全家於台中2門市引進正韓拍貼機。（圖／業者提供）

全家引進韓國最大拍貼機連鎖品牌「人生四格」，於全台2門市包括「台中一中街店」、「台中金福星店」限定拍，現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有許多變裝道具像是造型頭套、髮箍、眼鏡等提供拍照使用，同步還有多款可愛相框邊框任選，更會不定時與韓國偶像、團體如BLACKPINK的成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作，推出正版授權聯名款邊框，讓消費者可以與自己喜歡的韓流明星「合照」。

▲▼全家於台中2門市引進正韓拍貼機。（圖／業者提供）

▲正韓拍貼機於台中2門市限定拍。

人生四格拍貼機體驗流程為，先於店內櫃檯挑選拍照款式，價格從150元至250不等，確認拍照款式後至櫃台結帳並領取「小白單」，接著即可進入拍貼間體驗，小白單內容有機台啟動序號及條碼，拍照時選定好圖框樣式即可掃描條碼，啟動拍照程序。

▲▼全台首間「超人力霸王」主題超商，7-11榮鑫門市。（圖／7-11提供）

▲7-11全台首間「超人力霸王」就在榮鑫門市。

另，7-11近日也把榮鑫門市（台北市中山區建國北路三段89號91號1樓）變身為全台首間「超人力霸王」主題特色店，從店外觀到店裡的天花板、座位區到商品區等，通通都能看見超人力霸王的設計，且店內還販售限定超人力霸王閃耀迪卡（金色版），帥到不行。

▲▼全台首間「超人力霸王」主題超商，7-11榮鑫門市。（圖／7-11提供）

▲▼門市內從外觀到天花板都能看到超人力霸王的設計。

▲▼全台首間「超人力霸王」主題超商，7-11榮鑫門市。（圖／7-11提供）

至今已有56年歷史的《超人力霸王》，近年來成為小朋友界新的超級英雄，主題店以初代超人力霸王ULTRAMAN、超人力霸王迪卡TIGA以及超人力霸王傑洛Zero為主要設定角色，並於柱面設計、天花板將歷代受歡迎影集經典橋段重現，外牆還有大面拍照區滿足打卡需求，IP主題櫃位更用歷代超人胸甲為設計發想，販售MEA-042SP超人力霸王& Gurihiru系列超人力霸王閃耀迪卡（金色版），鐵粉趕緊衝打卡一波。

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