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快試手氣！超商限定「寶可夢一番賞」　皮卡丘夜燈、伊布玩偶超Q

▲▼7-11限量寶可夢一番賞。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市推出限量「寶可夢一番賞」，今（4）日起開抽，此為「B賞 皮卡丘燈籠形燈具」。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

寶可夢粉絲快看！就有超商自今（4）日起於限定門市推出超Q「寶可夢一番賞」，不僅有皮卡丘夜燈、精靈球造型盤子，還有皮卡丘、伊布玩偶，搭配內附的小吊床，讓皮卡丘與伊布能躺在吊床上享受，且每一抽只要270元，抽抽都有獎，趕快衝超商試試手氣。

7-11限定門市今（4）日推出「寶可夢一番賞」，皮卡丘、伊布、新葉喵、潤水鴨等經典角色，變身超萌夜燈、抱枕、餐具等實用周邊，每一抽只要270元，就有機會將超可愛的寶可夢周邊帶回家。

▲▼7-11限量寶可夢一番賞。（圖／7-11提供）

▲「寶可夢一番賞」獎品一次看，每抽只要270元，抽抽都有獎。

▲▼7-11限量寶可夢一番賞。（圖／7-11提供）

▲左為「A賞 陽光浴皮卡丘絨毛玩偶」，右為「最後賞 陽光浴伊布絨毛玩偶」，皆有附小吊床，讓皮卡丘與伊布能躺在吊床上耍萌。

寶可夢一番賞獎品內容有「A賞 陽光浴皮卡丘絨毛玩偶」、「B賞 燈籠形燈具」、「C賞 大型多功能袋」、「D賞 抱枕」、「E賞 精靈球造型盤子」、「F賞 餐具套組」、「G賞 野餐精選組合」、「H賞 毛巾」以及「最後賞 陽光浴伊布 絨毛玩偶」。

▲▼7-11限量寶可夢一番賞。（圖／7-11提供）

▲此為「C賞 大型多功能袋」。

▲▼7-11限量寶可夢一番賞。（圖／7-11提供）

▲此為「H賞 毛巾」，共有6款圖案。

摩斯漢堡則與《航海王》聯名，將在1月5日起開賣9款限量周邊，品項包含「航海王聯名款T恤」、「航海王雙面漁夫帽」、「航海王手提保溫杯」、「航海王皮革零錢包」、「航海王手機支架盲袋」等。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名9款周邊商品，1月5日起消費指定套餐可加價購。（圖／記者林育綾攝）

想獲得本次聯名商品，只要購買「超級大麥米漢堡系列」指定套餐，就能以149元加價購「航海王帆布袋」、299元加購「航海王雙面漁夫帽」、499元加購「航海王皮革零錢包」或「航海王皮革證件套」；此外，到店購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以699元加購「航海王手提保溫杯」，同時也推出限量「航海王聯名款T恤」單售699元。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「航海王手提保溫杯」共有藍白兩款。（圖／記者林育綾攝）

不僅如此，前10天（1月5日至1月14日）預購指定周邊商品，再加碼送「航海王手機支架盲袋」1個，數量有限贈完為止；提醒商品預計1月31日起可原店取貨，詳細依官網公告為主。

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