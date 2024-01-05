響應政府燃器補助3千！全國電子「廚衛經濟學」加碼5千再送好禮

▲全國電子響應政府政策推出「廚衛經濟學」加碼祭出優惠活動，不僅兼顧環保節能及省荷包，更攸關居家安全，呼籲民眾把握機會為家中燃氣設備汰舊換新。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

新的一年打算為家中廚衛家電汰舊換新的人注意了！經濟部自2014年1月1日起實施全新「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台最高可享3,000元補助。全國電子也響應政府政策推出「廚衛經濟學」加碼針對熱水器、瓦斯爐、抽油煙機等燃氣設備祭出優惠活動，算一算最高省下近萬元，至4/30前皆享有獨家優惠，不僅兼顧環保節能及省荷包，更攸關居家安全，呼籲民眾把握機會為家中燃氣設備汰舊換新，還可透過全國電子門市人員協助申請節能補助，真正將政府給的福利拿好拿滿。

▲經濟部自2014年1月1日起實施全新「住宅燃氣器具節能產品補助」最高3千元。（圖／業者提供）

▲全國電子門市人員不只可提供專業建議協助選購，也能輔助消費者填寫申請截能補助金，將政府給的福利拿好拿滿。

選購節能熱水器、瓦斯爐、抽油煙機眉角報你知！

隨著環保意識增強，全國電子觀察近年廚衛用品消費趨勢，大多重視「節能」及「功能性」兩大方向為主，許多消費者已懂得優先選購具有一級或二級節能標章的產品，而在功能性方面則基於消費者的需求和喜好而有所不同，以2023年第四季來看，冬天選購熱水器的消費者比例明顯增加，全國電子及原廠皆建議選購熱水器時應以強制排氣為首選，不僅在安全性方面可有效地避免一氧化碳中毒的風險，同時強制排氣的熱水器也有恆溫功能，確保洗澡時的水溫可避免忽冷忽熱的情形。

▲許多消費者已懂得優先選購具有一級或二級節能標章的產品。

除了滿足每天洗澡的基本需求外，也有不少消費者喜歡透過泡澡舒壓，因此會購買更大公升數的熱水器；另外也有部分品牌有推出特殊「美膚功能」，其內建濾芯不僅能夠去除水中的氯，使洗澡後的皮膚更加滑順柔嫩，也適合新手媽媽照顧到皮膚對氯較敏感的小孩，提供一個更加安心和健康的洗澡環境。

▲熱水器建議以強制排氣為首選。

▲倒T式抽油煙機因其時尚外觀逐漸獲得消費者青睞。

而在選購瓦斯爐的趨勢上，感溫系列近年受消費者歡迎，這種瓦斯爐能夠自動偵測鍋子的乾燒情況並迅速停火，大大提高了使用的安全性，特別適合預防家中長輩容易忘記關火可能引發的火災問題；而在抽油煙機方面，傳統深罩式抽油煙機仍有一定的市場，但隨著現代家居風格向歐洲方向轉變，倒T式抽油煙機因其時尚的外觀和與現代家居裝潢的匹配性而逐漸受到消費者的喜愛。

▲到全國電子購買熱水器、瓦斯爐及排油煙機額外加碼5,000元3C家電購物金。（圖／業者提供）

全國電子不只加碼省很大 還可協助申請領取政府補助金！

全國電子表示，配合政府推出的「住宅燃氣器具節能產品補助」新政策將補助民眾1~3千元不等，因此鎖定這波汰舊換新潮，特別於1/1~4/30期間為消費者提供「廚衛經濟學」活動，購買熱水器、瓦斯爐及排油煙機額外加碼5,000元3C家電購物金，部分指定機型最高再折2,000元，算一算消費者可以獲得近1萬元的回饋。此外，凡購買熱水器全系列商品將加贈「尊爵舒眠羽絨」的頂級寢具，而購買瓦斯爐、排油煙機全系列商品即贈送「32cm玫瑰金八角不沾炒鍋」的高品質鍋具，鼓勵民眾汰舊換新節能設備，讓居家生活安全又安心。

▲到全國電子買熱水器瓦斯爐最高回饋一萬元，還加碼頂級寢具及高品質鍋具很划算。（圖／業者提供）

全國電子也強調，到實體通路購買不僅有安心配送、原廠安裝、售後服務及保固等優勢，最重要的是全國電子門市人員將協助消費者申請節能補助金！全國電子發現，以往消費者經常發生在電商平台購買，卻不知道去哪裡申請或怎麼填寫申請表而領不到補助，現在只要到全國電子實體通路購買，即可透過門市人員助完成填寫申請，確保消費者能順利獲得補助，貼心為消費者謀福利。

▲全國電子新型態Digital City門市。