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全國電子4月破盤即將開跑！大家電66折起「指定筆電現金折抵」最高回饋2萬

▲▼全國電子,破盤,大家電,3C,line,折扣。（圖／業者提供）

▲全國電子4月破盤活動，大家電電視、冰箱、冷氣、冰箱66折起，非常適合民眾趁此時為家中更換新氣象。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

全民普發6000元現金入帳了，想好這筆摳摳要用在哪裡了嗎？全國電子4/7（五）～4/16（日）推出超殺破盤活動，大家電期間限定66折起，指定商品最高可回饋2萬元；買指定筆電現折666元，加購紅白配周邊商品再折666元；指定RTX40系列筆電則加碼送羅技電競滑鼠等，超多大小家電、3C用品以及之前猶豫半天捨不得下手的那些酷東西，通通都能趁機帶回家；綁定全國電子LINE好友，破盤活動消費滿額再抽現金、折價券，讓人不怕荷包大失血，還能一秒提升居家生活幸福感。

隨著天氣愈來愈熱，先幫家中空調做體檢，該換了就要超前部署，才能舒適度過接下來的炎炎夏日；追劇看影集、玩遊戲必備的電視，就是要夠大、畫質夠清晰，聲光效果俱佳更有身歷其境的爽感。洗脫烘滾筒洗衣機除了省時省力、更省水省電；大容量冰箱天天照顧全家人的胃，當然都需要高效能機型幫助輕鬆達標。全國電子4/7（五）～4/16（日）破盤期間，各式大家電只要66折起，綁定全國電子LINE好友還能加碼享有超多優惠，買空調、冰箱、洗衣機、電視消費滿25000 LINE POINTS，天天抽1萬元現金，週週抽最高萬元免單，再抽阿里山英迪格酒店雙人房。

▲▼全國電子,破盤,大家電,3C,line,折扣。（圖／業者提供）

而且綁定全國電子LINE好友，購買空調、冰箱除了享政府節能補助最高5000元，完成安裝全國電子再送6000購物金，空調、冰箱、洗衣機、筆電、小家電各1000購物金，加上政府普發6000元，就有12000元可以讓人破盤花錢不手軟。破盤期間LINE遊戲天天必玩，每天可抽最高電視2000元折價券，現玩現抽馬上抵，優惠最及時；再玩「春遊FUN購物趣」轉出好運氣、小家電LINE遊戲，同樣天天抽最高千元折價券，撿便宜正是好時候。

疫情漸緩，擋不住的旅遊魂再度燃燒，出門玩最煩惱手機突然沒電，行動電源絕對要隨身攜帶，全國電子破盤期間除了家電激賞優惠之外，也能買到近期討論度超高、超難搶的MOZTECH墨子科技萬能充Pro，有2條自帶線、2口輸出以及1無線充電，高達5台設備能同時充電，而且可大電流快充，同時還可以帶出門當行動電源，隨時幫電力續航免等，輕盈重量出門在外一顆搞定，最夯單品門市現貨供應中，只要1780元，不買太可惜。

▲▼全國電子,破盤,大家電,3C,line,折扣。（圖／業者提供）

不出門宅在家也能充滿生活樂趣，HomePod 2兩入組加上Apple TV 4K 128G，再搭配HomePod mini，破盤優惠價23590元（原價26590元），隨時能在高清畫面和音質環境中大看串流平台內容、熱門音樂和暢玩各類遊戲，現折3000元的超值組合就在全國電子破盤限定。貼近入耳的音樂享受，入手AirPods Pro 2簡單圓夢，破盤期間只要6850元，限量1000顆，要搶要快！揪親朋好友來家裡玩、想要氣氛超級嗨，最好的方式是一起玩遊戲，搶手貨SWTICH在全國電子破盤活動中，只需要11780元（原價12170元）就能買到OLED主機和遊戲片*1，加購健身環1890元、副廠周邊享9折，預計5/12（五）發售的「薩爾達傳說 王國之淚」遊戲片現正預購中；PS5則是主機同捆組遊戲片*1以及手把保護套*1優惠價19550元（原價19650元），愈快入手就能愈快共度愉快時光。

全國電子每次推出破盤活動就是把好康給好給滿！4/7～4/16買指定RTX40系列筆電，加碼送羅技電競滑鼠；買指定筆電破盤加碼現折666元；加購紅白配周邊商品，像是Office Home2021家用下載版＋記憶體、路由器＋網路線或隨身碟+防毒軟體等組合，即可再折666元，不論是要添購電競筆電、文書處理或是想要輕薄美型筆電，一次補足需求就趁現在。

▲▼全國電子,破盤,大家電,3C,line,折扣。（圖／業者提供）

各種3C舊換新也能現折，Windows筆電商品舊換新最高折抵21700元、Apple商品舊換新最高折28600元，手機最高折26000元、遊戲機最高折4300元，到門市現場5分鐘快速估價，現場估完立刻折，一秒有感的破盤活動絕對讓民眾激動歡呼「揪感心、揪開心」。

▲▼全國電子,破盤,大家電,3C,line,折扣。（圖／業者提供）

趕快 逛起來 https://bit.ly/3KcYPcB

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