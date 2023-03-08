【廣編】38女王我最大　全國電子揪是要寵妳

圖、文／全國電子提供

三月來到全國電子最重要的「女王節」，親愛的妳，準備怎麼慶祝呢？3/7-3/13活動期間限定優惠，全國電子精選出多款精美家電，偶爾輕鬆一些讓生活加分，汰換掉舊的迎接新氣象，讓忙碌的日常可以多一點點的儀式感～趕快做好優惠評比，選購時才能更加快、狠、準！

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