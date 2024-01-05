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命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！「2類人」開始走20年好運

即將迎來2024年龍年。（圖／報系資料照）

▲2024年甲辰龍年犯太歲的生肖為龍、狗、牛和兔，可到廟裡點光明燈安太歲。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2024龍年已來臨，命理專家柯柏成表示，甲辰龍年犯太歲的生肖有龍、狗、牛以及兔，其中龍年最大苦主就是屬兔的人，這一年要注意溝通問題，也可能面臨升學、搬遷、移民上都會遇到環境改變中需要適應的課題。此外，柯柏成也提到，1974年和1986年屬虎的朋友要開始走好運20年。

龍年4生肖犯太歲：

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一、屬龍「自刑」

屬龍在這一年是本命年（太歲年），意即較容易為長輩、主管的事情產生煩惱，這種煩惱通常都是自找的，屬龍如果是在農曆二月出生的話，就要注意自己的身體健康狀況，比較容易有較為棘手的狀況出現，屬龍在農曆九月出生，就有可能因健康問題而破財，屬龍只有這兩個月分出生的朋友要比較當心，現在就要多注意自己的健康狀況，時間許可的話安排個體檢也是可以。

二、屬狗與「太歲對沖」

屬狗的朋友今年需安太歲，在這一年要特別注意長輩父母的健康狀況，做生意的要注意上游供應商的穩定性，容易發生交貨延遲或違約的狀況發生。

三、屬兔為「害太歲」

柯柏成提到，如果說龍年要排個苦主的話，第一名應該是屬兔的莫屬，八字理論上為害太歲，這一年要注重在溝通方面的課題，過去的溝通模式都需要優化調整，一成不變的溝通模式很容易引起誤解甚至無法溝通，狀況多變化也是屬兔要面臨的狀況，可能面臨升學、搬遷、移民上都會遇到環境改變中需要適應的課題。

四、屬牛「破太歲」

需要注意謹慎投資理財方面的問題，避免投資自己不熟悉的領域而破財，除此之外，因為庫沖的問題產生破財，容易產生一些意外的花銷而支出變大，像類似這樣的狀況可以自己把財破在先，例如本來應該月繳的管理費，做一次在年初就一次繳完，本來就猶豫不決是否要換新車，都可以乾脆在年初就買，起碼破財破在自己身上會比較甘願，另外小人的問題也是需要注意。

柯柏成建議，比較簡單的方法就是到廟裡點光明燈安太歲，通俗來說，一般民間信仰都會點個全家的光明燈，總是家裡成員會有人去犯太歲，寺廟裡都有固定的早晚課為信眾祈福消災，求個全家平安總是沒錯的。

柯柏成也提到，2024的甲辰年因為甲屬木辰為龍，因此可以稱為青龍年作為這個20年大運的開端，1974年和1986年屬虎的朋友要開始走好運20年。不過柯柏成強調，在命理上所謂的走運跟不走運只有一個差別，努力有所得就是走運，努力還沒所得就是不走運，走運是方向選對了，所以努力會有用。

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