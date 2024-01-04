快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」

▲氣象署針對7縣市發布低溫特報。（圖／記者李毓康攝）
記者趙蔡州／綜合報導
中央氣象署4日晚間10點06分持續發布低溫特報，4日晚間至5日清晨桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、金門縣等7縣市有10度以下氣溫發生機率。
氣象署表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，4日晚間至5日清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，呼籲民眾注意保暖及日夜溫差。
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▼7縣市今晚至明晨低溫有機率出現10度以下。（圖／記者李毓康攝）
▲氣象署針對7縣市發布低溫特報。（圖／記者李毓康攝）
記者趙蔡州／綜合報導
中央氣象署4日晚間10點06分持續發布低溫特報，4日晚間至5日清晨桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、花蓮縣、金門縣等7縣市有10度以下氣溫發生機率。
氣象署表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，4日晚間至5日清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，呼籲民眾注意保暖及日夜溫差。
▼7縣市今晚至明晨低溫有機率出現10度以下。（圖／記者李毓康攝）
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