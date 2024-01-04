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2024首場流星雨來了！　今晚7時最壯觀「每小時最多110顆」

▲象限儀座流星雨今晚達到極大期。（圖／台北市立天文館提供）

▲象限儀座流星雨今晚達到極大期。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

2024年首場流星雨今晚報到！台北市立天文館指出，年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨，將在今晚7時達到極大期，每小時天頂流星數可達到80顆，甚至上看110顆，在午夜月亮升起前，都有機會在視野開闊、無光害處看到，天文館將從今晚8時起至凌晨12時，在YouTube進行線上直播

天文館表示，根據美國流星協會及國際流星組織過往的統計，象限儀座流星雨有可能成為一年之中最強的流星雨，不過通常極大期很短暫，只有約6小時。今年的極大期預計發生在今晚7時左右，預測每小時天頂流星數約為80顆，甚至短時間內上看110顆。除了數量多外，最大特色是常出現明亮的火球，流星速度中等且少有尾痕。

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天文館指出，象限儀座流星雨的輻射點和月亮幾乎同在5日午夜左右升起，因此，想觀賞象限儀座流星雨的民眾，可在今晚入夜後至午夜之前進行觀察，由於流星出現的時間和位置無法預測，建議選擇無光害、視野開闊的地點，以肉眼全面掃描天空，享受這場流星雨，但冬夜寒冷，應注意保暖。

今晚8時至12時，天文館也將前往位於玉山的鹿林天文台進行直播，民眾不用親赴高山，在家透過網路也能欣賞流星雨盛況。

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