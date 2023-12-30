迎接2024元旦第一道曙光！　天文館：最佳觀賞點是鵝鑾鼻燈塔

▲台北市立天文館公布2024年元旦曙光地圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

迎接2024第一道曙光！台北市立天文館指出，2024年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分出現於花蓮縣柏南山，但因海拔高達3443公尺，抵達不易，若要在台灣本島平地追曙光，建議最佳觀賞地點是屏東鵝鑾鼻燈塔，可在6時9分迎接第一道曙光。

根據台北天文館「2024年元旦曙光地圖」精算，明年元旦全台最早曙光是6時3分32秒在花蓮縣柏南山、日出時間是6時28分；離島最早曙光是6時4分51秒在台東縣蘭嶼大森山、日出時間是6時29分07秒；本島平地最早曙光則是屏東鵝鑾鼻燈塔，預計6時9分54秒可迎接第一道曙光，直到6時34分11秒日出。

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台北天文館說明，通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看見地面景物；而在天文觀測上，則使用「天文曙光」，通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早1小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗。

台北天文館指出，一般認為越往東、越往南，就能越早看到日出，但其實高度的影響也不可忽視，海拔越高，日出時間也越早，以台灣來說，小區域內每向東或向南1公里，日出時刻會分別提早約2.4秒和1.1秒，但在同樣地點，海拔100公尺處的日出時間約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，到了接近海拔4000公尺的高山，日出時刻會較平地提早約11分半鐘。

為方便民眾規劃迎接第一道曙光行程，台北天文館特別製作能精算出國內任何地點，元旦第一道曙光與日出時間的線上互動程式「2024年元旦曙光地圖」，民眾上網參考。

