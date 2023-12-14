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2023雙子座流星雨極大值...每小時估150顆　陽明山賞星點將交管

▲▼2023年雙子座流星雨將登場，北市交通警察大隊將進行陽明山交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲2023年雙子座流星雨極大值，北市交通警察大隊晚上9時許，進行陽明山重要路口交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

每年12月最精彩的雙子座流星雨，由北市天文館天象預報觀測可能在14日達到極大值，約每個小時有150顆的流星，北市交通警察大隊預估屆時將會湧入大批觀星族前往陽明山，也將在14日晚上9時許，進行陽明山重要路口交通相關管制規定。

台北市立天文館天象預報指出，每年12月不可錯過的「雙子座流星雨」，將於12月14日晚間達流星雨極大期，預估每小時約150顆，且雙子座流星雨偶爾會伴隨著火流星景觀，可謂相當壯觀。

▲▼2023年雙子座流星雨將登場，北市交通警察大隊將進行陽明山交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

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天文迷可前往無光害且視野遼闊的郊區，用肉眼就能盡情觀賞這場流星雨，北市警局交通警察大隊預期陽明山恐湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，特別規劃相關交通勤務。

警方勤務規劃主要從晚上9時許開始，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

北市交大提醒，北市公共運輸處規劃士林區捷運劍潭站1號出口北側「士林-陽明山計程車共乘」可供利用。請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況報導，務必遵守各路口執勤員警管制、指揮。

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