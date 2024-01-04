閃過大選！機師罷工投票「延後到1／22才開票」原因曝

▲機師工會發起罷工投票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

機師工會兩周前發起機師罷工投票，今日下午5點截止，原訂明日開票，不過機師工會理事長李信燕表示，投票相當踴躍，但由於勞動機關要求，必須全體工會成員都參與罷工，因此將於1/8開啟為期兩周的第二階段投票，由非長榮分會的會員投票，避免兩者相互影響，因此兩次投票結果都於1/22開票。

機師工會長榮分會共660人，原訂去年12/22至今年1/4投票同意罷工與否，只要過半人數同意就通過，李信燕指出，本次投票相當踴躍，不過勞動機關認為，該工會為職業工會，因此必須全體會員都參與投票。

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李信燕表示，1/8起至1/21將開放非長榮分會的會員投票，人數約700多人，同樣是只要過半就可以通過罷工提案，為了避免互相影響，長榮分會的投票票匭將會封存，等到1/22再一併開票。

針對機師工會指控，長榮航空日前表示，基於永續經營，儲備機師人力招募作業未曾間斷，今年已引進120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。長榮航空對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。

長榮航空表示，機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。