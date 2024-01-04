黃金72小時已過！石川強震仍有79人失蹤　50人受困「物資送不進去」

▲日本7.6強震的搜救黃金72小時已過。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

日本石川縣元旦爆發規模7.6強震，除了引發海嘯外，北海道到九州島都感受到晃動，造成多處建築毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電，震央輪島市更發生大規模火災。如今搜救黃金72小時已過，但災區據信仍有不少民眾受困在倒塌的建築下，餘震也頻頻發生，整體狀況令人擔憂。

NHK援引石川縣消息指出，截至目前為止，當地在地震中死亡的人數已達82人，其中有48人來自輪島市、23人來自珠洲市、5人來自七尾市、2人來自穴水町、2人來自能登町，而羽咋市和志賀町則各有1人死亡，全縣另有339人受重傷。

▲石川縣有82人在元旦強震中死亡。（圖／CFP）

日本當局證實，截至4日下午2時，石川縣確認有79人下落不明，其中來自輪島市的有36人、珠洲市32人、穴水市5人、七尾市3人、能登町2人，另有1人來自滋賀町。

石川縣政府表示，包括輪島市在內的5個市町，仍有超過700人因道路中斷受困，輪島市也已接獲40至50起民眾受困建築物下的通報，因此失蹤人數可能還會增加。

▲石川縣至今仍有79人下落不明，40至50人受困瓦礫。（圖／CFP）

岸田文雄4日上午在官邸召開的緊急災害對策本部會議上宣布增派救災人手，將原本投入救災的自衛隊隊員從2000人增至4600人，希望動員現場所有力量，盡可能救援更多災民。

另外由於日本海上保安廳此前接獲珠洲市漁港附近有1人疑因被海嘯捲走而下落不明的通報，因此當局4日上午已出動一架航機和一艘巡邏船前往珠洲外海展開搜救行動。

如今的石川縣餘震依舊頻繁，NHK指出，一系列地震造成當地多條道路被泥土堵塞，導致救災物資已從外縣運抵市政府，但仍有不少地區因此無法收到物資，或是因缺乏人手而無法派送物資。