職訓換跑道　體育女老師轉行當木工闖出一片天

▲32歲當過體育老師的陳羽甄，透過勞動部雲嘉南分署創意家具木工班半年的培訓，結訓後到唐榮遊艇工業公司擔任木工近2年，闖出一片天自己的一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「我喜歡木頭給人療癒溫暖的感覺」，32歲當過體育老師的陳羽甄，透過勞動部雲嘉南分署創意家具木工班半年的培訓，結訓後到唐榮遊艇工業公司擔任木工近2年，不僅打破師傅們對年輕小女生的刻板印象，工作開心，也闖出一片天自己的一片天。

陳羽甄說，體育系畢業的她曾在東部擔任多年的體育老師，後來想轉換跑道，偶然聽朋友說想職訓學技術，於是一起上網找資料，發現雲嘉南分署有開設「創意家具設計及製作」課程，回想自己過往常在大自然山林走跳，很喜歡森林帶給自己平靜溫暖的感覺，心想著「木作家具把溫暖傳遞，是件幸福的事」，於是毅然投入職訓，

「短短6個月密集訓練，讓理論與實務相結合，非常受用」，陳羽甄說，職訓課程結合基礎理論，搭配完整實作訓練，即使非本科系背景學員，只要認真學習，都能快速累積職能，陳羽甄在結訓前，就已獲得唐榮遊艇工業公司的木工工作機會，也順利考上家具木工丙級證照；為讓自己的技能更上一層樓，現陳羽甄下班後還是持續到分署參加「簡易家具設計及製作」在職訓練課程，希望能考取家具木工乙級證照。

職訓師林彥甫表示，創意家具班課程會學習基本木工、機具、製圖方法、塗裝原理等，最後是成品實作及檢定輔導考照，未來可從事家具設計及製造、室內裝修等工作，起薪約30K起跳，待經驗累積且技術純熟，50K以上跑不掉。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，學員來職訓不僅免訓練費，符合就保非自願離職者或特定對象身分，還可申請職訓生活津貼；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8000元、最多可領96000元，鼓勵符合身分民眾來分署學技能、練專長。

目前分署自辦職前訓練即日起受理報名至2月15日止，包含特殊銲接、數位圖文傳播科技、數位電子、電腦數值控制機械、建築繪圖及BIM、電控工程、廣告設計等21個職類，預計招生逾450個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）查詢，或電洽（06）6985945轉1099。