迎接「台南400」移工宣導在地化　台南勞局落實希望家園

▲台南市勞工局2024年結合台南400，製作四國語言之宣導動畫及文宣手冊，歡迎民眾踴躍下載運用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為創造「『移』家『移』居」（宜家宜居）外國人友善工作、生活環境，具體落實黃市長偉哲「希望家園」理念，勞工局2024年結合台南400，製作四國語言之宣導動畫及文宣手冊，歡迎民眾踴躍下載運用。

勞工局王局長鑫基表示，目前台南市移工人數為64226人，產業移工為49441人（佔總移工人數77％），社福移工為14785人（佔總移工人數23％），為讓來府城工作的移工夥伴可以融入台南生活、了解台南生活資訊及相關法令，勞工局編製四國語言（印尼、越南、泰國、菲律賓）「樂活在台南-工作與休閒平衡手冊」及網站電子書，今年更結合台南400與時事，製作多國語言宣導動畫，提醒民眾及雇主不得非法聘僱或指派移工從事許可外工作等就業服務法令。

王鑫基局長補充，今年的移工手冊，封面整體設計以台南400視覺識別四大主色為基調，分別為：武廟牆紅、藍曬圖藍、鳳凰花橘、鯤鯓沙白。採用 ”Taiwan Icon Font”中的孔廟、赤崁樓、億載金城、安平古堡，四個古蹟景點圖示並與台南市市花蝴蝶蘭作為裝飾元素於窗花上，展現出台南悠久的歷史與豐富的文化。

內容從台南開始介紹農業的發展、美食之都、古蹟文化與民俗工藝、漫遊城市博物館、休閒遊憩與生態樂園、特色祭典與傳統節慶等，並放入公車與U-Bike資訊；在法令宣導資料編印上，除移工權益等法令宣導、還包含騎乘機車(微型電動二輪車)預防誤上國道及快速道路、交通安全法規宣導、人口販運、非洲豬瘟、登革熱、菸酒法令宣導、預防住宅火災習慣、瓦斯外洩處理原則等資訊，內容貼近生活及多元，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用(https://web.tainan.gov.tw/LABOR/cp.aspx?n=25235) 或來電免費索取(06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546)。

另為提升外籍看護工照顧職能，避免因語言隔閡與提升照護品質，亦編撰「居家照護技巧暨聘僱法令」宣導手冊，讓外籍看護工可以隨身攜帶使用參考相關照顧技巧及注意事項；照護內容採用中文、英文、越南文及印尼文四國語言並列方式，兼顧所有外籍看護工的權益；移工權益政令宣導部分則採用不同語言分開方式排版，方便移工閱讀。封面溫馨照護的畫面，利用暖橘色為整體畫面增添溫暖關愛的氛圍，傳達出照護者對待老人要充滿愛心與耐心，封底也以台南400窗花意象為設計概念。