緬軍砲彈炸進雲南邊境小城　民眾流血倒地...商家牆體受損

記者魏有德／綜合報導

雲南與緬甸接壤的邊境城市鎮康縣南傘鎮昨（3）日發生砲彈飛入爆炸的事件，造成5名當地民眾受傷。根據店家監視器顯示，砲彈落入鎮內時，有民眾正在美甲，窗外忽然一陣爆炸聲，嚇得民眾掩住耳朵，隨後便是塵土飛揚。此外，也有人拍下有民眾躺臥在路邊，衣服上還能看到血跡。

▲緬軍砲彈落入雲南邊境小城造成5人受傷。（圖／翻攝微博，下同）

《大皖新聞》報導，事發地附近多位商戶證實，1月3日下午兩點多鐘，當地一小區附近發生砲彈掉落，有人受傷。一位商戶表示，自家店裡牆體有受損。

根據相關影片顯示，砲彈落下瞬間，在社區內揚起大片煙塵，從社區的圍欄中四散出來，還有民眾倒臥在地，正在等待救護車抵達，也有部分民眾在街上圍觀，多處都有塵土飛起，商鋪也因此受影響。

鎮康縣人民醫院一名工作人員透露，當天下午兩點多鐘，有5名因砲彈受傷的群眾送到該醫院接受治療。鎮康縣委宣傳部工作人員不願多做說明，僅表達，「確實是有這個事，具體情況要等官方通報。」

公開資訊顯示，鎮康縣與緬甸果敢自治區接壤，縣城南傘和緬甸果敢楊龍寨一橋相連，是中國大陸西南最極邊的一座岸城一體化「邊地新城」；鎮康毗鄰「金三角」地區，國境線長96.358公里，無天然屏障，緬方一側情況複雜。