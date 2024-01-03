福建艦航母最新影像曝光　施工棚拆除！三條電磁彈射軌道露真容

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》昨（2）日晚間新聞聯播播出解放軍陸、海、空軍等各型裝備演訓畫面，強調在2024年伊始，持續整軍備戰，以期完成建軍百年目標。值得注意的是，報導也釋出大陸第三艘航母「福建艦」最新畫面，只見福建艦上的施工棚已拆除，三條電磁彈射軌道清晰可見，被認為短期內終於要進入海試階段。

▲大陸第三艘航母福建艦上的三條電磁彈射軌道。（圖／翻攝央視）

《央視》僅顯示不到10秒左右的空拍畫面，相較於2022年福建艦下水之際，甲板上等處還有部分施工情況，這次釋出的畫面已經可以清楚見到電磁彈射裝置的施工棚已經拆除，甲板上共有三條電磁彈射軌道，被認為應是彈射小車試驗後，拉回船塢時所拍下的。

此外，畫面還顯示後甲板上還有一架折疊狀態的艦載機模型，讓外界認為大陸國產電磁設備經測試，各項參數是可以接受的，對於艦載機使用電磁彈射，應該沒有太多的狀況，只要電磁彈射測試成功，福建艦大致就完成了。

▲福建艦後甲板上的艦載機模型。（圖／翻攝央視）

福建艦原訂於2023年底進入海試階段，顯然在電磁彈射測試上十分謹慎，不過，當央媒釋出最新畫面之際，外界也預期，福建艦離海試階段應該已經不遠了。海試階段重點項目將包含動力與操控系統有效性試驗、電力系統滿負荷試驗、高速轉彎試驗、作戰系統測試評估、電子設備運行試驗、艦載機指揮控制系統試驗、電磁彈射器運行試驗、艦體抗衝擊試驗等。

據了解，大陸第三艘航母福建艦舷號為「18」，採取自主研發建造的模式，採用平直通長飛行甲板，有別於傳統蒸氣彈射裝置，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

