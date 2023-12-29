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大陸 大陸焦點 特派現場

陸劇《去有風的地方》爆紅　雲南大理成中國「躺平族」避世聖地

▲▼中國雲南大理。（圖／CFP）

▲雲南大理已經成為新一代年輕「躺平族」的熱門目的地。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

由劉亦菲主演的陸劇《去有風的地方》播出以來收獲好評、話題不斷，劇中原本在北京工作的女主角，為了療傷而到雲南大理生活長住，這也讓「雲南」、「大理」等關鍵字在百度等引擎上搜尋次數暴漲。英國《金融時報》就指出，大理已經成為新一代年輕「躺平族」的熱門目的地，他們選擇在這裡避世，過上與大城市不同的生活。

▲▼中國雲南大理。（圖／CFP）

▲中國雲南大理。（圖／CFP）

英國《金融時報》27日報導指出，隨著中國今年的疫情和經濟成長放緩，以及日益嚴峻的政治氣氛，加速「躺平族」出現。這些躺平族多半是來自中產階級家庭的獨生子女，他們拒絕長時間工作、購買高價房屋和結婚生子的社會壓力，在家庭的資助下能夠在大理度過長達一年悠哉放空的時光。

事實上，除了20至30多歲的年輕人外，大理也聚集了一群40多歲的中年人，他們爲了逃避城市的殘酷競爭而來到大理，經濟狀況通常比年輕人還要更好。來自中國南方科技中心深圳的企業家高先生在今年搬到大理，他說大理相較於大城市有更多的理解和寬容，「允許你能夠自由自在地做自己。」

▲▼中國雲南大理。（圖／CFP）

▲高先生指出，來到大理的人首要需求是經濟穩定，而不是像大城市一樣只想著如何賺錢。（圖／CFP）

高先生說，對於來到大理的年輕人來說，這些90後在大學畢業後，中國的經濟已由高速轉向低速成長，「他們看不到擁有自己的房子、安定下來、心滿意足地生活的可能性，這讓他們失去了方向和目標。」

大理相較於北京、上海、廣州、深圳等大城市，生活成本較低，只要人民幣6元就能喝上一杯好咖啡，這相當於城市5分之1的價錢。來到大理的年輕人一旦把父母的錢用完，想留下來的人就會尋找低調的工作，例如在大理古城向遊客出售小飾品。

高先生指出，來到大理的人首要需求是經濟穩定，而不是像大城市一樣只想著如何賺錢。原本在重慶當過護理師的一名女子說，她因為受不了高工時而來到大理，現在大理擺攤賣襪子，每天的收入在50至100元人民幣之間，「於大理的生活成本較低，這對我來說通常已經足夠了。」

▲▼中國雲南大理。（圖／CFP）

▲▼隨著大批人潮湧入大理，也讓當地的氛圍發生了劇變。（圖／CFP）

▲▼中國雲南大理。（圖／CFP）

除了逃避工作壓力而來到大理的躺平族外，在中國「競爭至上」的教育環境下，也有不少父母特地帶著孩子來大理就學。一名40多歲的母親就把孩子送來大理，她說自己不喜歡正規教育，現在在這裡能讓孩子透過閱讀儒家典籍「自然」地學習。

不過，隨著大批人潮湧入大理，也讓當地的氛圍發生了劇變，從一字排開的精品飯店到沿路與美景自拍的遊客，大幅拉高了大理的消費成本，甚至還有出生於當地的小販說，自己有時會買不起市場內的水果。

此外，中國領導階層並不喜歡「躺平」的概念，而是希望能敦促年輕人「吃苦」或擁抱困難。《路透社》報導指出，原訂於上月舉行的一場數位游牧者會議與藝術相關研討會臨時喊卡，消息人士稱主因就是「政府不支持」。
 

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雲南大理躺平族

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