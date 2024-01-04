OL離職8個月「收到前公司年終獎金」！人資一句話讓她淚崩：後悔了

▲近日已是歲末年終，許多公司會發放年終獎金犒勞員工。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近日已是歲末年終，許多公司開始發放年終獎金，犒勞辛苦工作的員工。不過，湖南長沙一名OL已經離職8個月，竟突然收到前公司發放的年終獎金、禮盒，聽見人資的一句話以後，更是讓她直接流淚，直言「感覺自己錯過了好公司」。

綜合陸媒報導，這名OL去年4月從前公司離職，沒想到時隔8個月，近期突然收到前公司發來的年終獎金，總獎金數額為8,847元（人民幣，下同，約新台幣3萬8,623元）。

▲女子明明已離職8個月，卻還收到前公司給的年終獎金。（圖／翻攝微博）



不只如此，由於OL的生肖屬龍，前公司還特意寄送了一款「本命年禮盒」送給她，甚至連前公司的人資都主動傳訊關心，指稱「這是妳應得的！妳要感謝自己在職期間優秀地完成了項目目標呀」，讓她忍不住哭了出來。

OL也對此崩潰直言，現在已經後悔離職了，目前任職的公司根本沒有年終獎金，沒想到前公司會比現任公司還要溫暖，也感嘆直言「感覺自己錯過了好公司」。

不少大陸網友看完，忍不住留言狂刷，「後悔辭職了嗎」、「前老闆一定發大財」、「格局決定高度」、「想問問這公司還招人不」、「我的前公司也一樣，離職3個月後發放之前季度的獎勵，一分不少。」