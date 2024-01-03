她一早上班「好幾人退LINE群組」！全場秒懂：寧不拿年終

▲原PO開工日，發現廠商LINE群組有人默默退出。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

過年剩1個多月，一票上班族最期待就是領年終！不過一名女網友驚呼，LINE有不少廠商的溝通群組，殊不知2024年第一天上班日就發現好幾人低調退出了，讓原PO感到疑惑，「通常退出代表離職了吧？有這麼快拿到年終的嗎？還是乾脆連年終都不想等就走了呢？」文章引發網友曝內幕。

一名女網友在Dcard表示，工作因業務上會頻繁聯繫廠商，因此特地建立LINE群組當溝通管道，怎料2024年第一個上班日，原PO一如往常回報工作事項與進度時，卻驚見好幾個人已退出群組，「不說一聲就退出了。」

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對此，原PO感到訝異拋問，下個月就要過年了，年終也準備熱騰騰入袋，「通常退出代表離職了吧？有這麼快拿到年終的嗎？還是乾脆連年終都不想等就走了呢？」

有網友猜測，「應該是忍不到領年終吧」、「找到更好的工作，寧可不拿年終，而且說不定年終也沒多少」、「正常！我們公司大群組最近也陸陸續續退出不少人，趁新年換更好的工作吧」「如果是已經猜到年終很烙賽的話，不領直接掰也是灑脫」。

也有網友透露，「可能被挖走了吧！我們公司就花了一筆錢，買他那邊的年終特休，直接把人挖來」、「要看唉，我過年前離職，年終還是有就是了，最後一天直接退群組，因為不想被別人踢」。