雞腿留最後吃「同事夾走咬一口」！OL變臉竟挨嗆：不吃還生氣？

▲許多人喜歡把好吃的食物留在最後吃，沒想到一名OL竟因此碰上雞腿小偷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／柯振中報導

氣都氣死了！一名OL近日與同事一起吃午餐，將便當中最愛的雞腿留下來，打算最後再吃，豈料同事看到以後，竟化身雞腿小偷，直接夾走、咬了一口再放回來，氣得她整天都不想與對方說話，令人憤怒的經驗曝光，也讓網友罵爆了。

這名OL在「爆怨公社」表示，她從小就喜歡把好吃的東西留到最後吃，不料近日與同事一起吃午餐，將便當中的雞腿留到最後再吃，卻有同事以為她不想吃，問都沒問就直接夾走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子當場變臉，夾走的同事也發現了不對勁，將咬了一口的雞腿直接放了回來，讓她更加憤怒，不但完全沒有工作的心情，也根本不想與對方講話。

雞腿小偷同事事後還開口質疑，喜歡的東西就該最先吃掉，為何放著不吃，被吃了還要生氣，讓她完全放棄溝通，「大家來評理看看，喜歡的東西不是正常應該都在最後享受嗎？還是大家都會先吃掉？」

▼事後同事還質疑，為何雞腿放著不吃，被吃了還要生氣，讓OL更加憤怒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文掀起討論後，不少網友出言痛罵，「問都沒問也太靠背了吧」、「同事超沒水準、超沒禮貌的」、「這是搶劫」、「重點不是先吃後吃，是這個人問都不問，也太沒禮貌了吧」、「我也留喜歡的最後吃。同事直接拿走超靠北的，有夠沒水準。」

此外，也有過來人建議，這種情況三不五時就會發生，建議將這次的經驗學起來，以後喜歡吃的東西先咬一口宣示主權，這樣就不怕吃到一半被「攔胡」，也省得心情鬱悶。