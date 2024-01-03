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政府發錢了！每月最高可領「1.9萬元」　條件一次看

2024「新政策」補助來了！ 每月都有最高達1.9萬元

▲新的一年已展開，包括一系列的補助和福利，能領相當多錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

新的一年已展開，2024年政府帶來了眾多政策和新制的實施，其中包括一系列的補助和福利，橫跨民生、育兒和教育等多方面，期盼讓民眾能夠「過得更好」，以下3點帶您一同來看：

1. 住宅節能新制上路

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為了積極推動節能減碳政策，經濟部日前宣布啟動「住宅燃氣器具節能產品補助計畫」，自2024年開始生效。該計畫旨在鼓勵民眾購買一、二級能效的瓦斯爐及瓦斯熱水器，政府將提供每台最高達3000元的補助，並透過搭配財政部的貨物稅退稅政策，使得民眾可享受高達5000元的節能優惠。同時，為延續節能政策，「住宅家電汰舊換新節能補助」也宣布將辦理期限延長1年，鼓勵民眾更新能效較低的冷氣機及電冰箱，同時享受節能優惠。

2. 托育補助再提高

為協助送托家庭減輕經濟負擔，政府宣布自2024年1月起，大幅提高0至2歲嬰幼兒托育補助。對於選擇送托至公共托育機構的家庭，每月補助金額從5500元調升至7000元；而對於選擇準公共托育服務的家庭，補助金額更由8500元調升至1萬3000元。而對於低收入戶及弱勢家庭，選擇送托至準公共托育機構的家庭最低可獲得1萬7000元的補助，隨著家庭擁有第二名子女、第三名及以上子女的增加，補助金額進一步調高，最高可達1萬9000元。這項補助調整旨在鼓勵家庭選擇托育服務，同時提供更實質的經濟支持，確保幼兒得到優質的托育照顧。政府宣布自2024年1月起，大幅提高嬰幼兒托育補助。（圖／翻攝自衛生福利部官網）

▲政府宣布自2024年1月起，大幅提高嬰幼兒托育補助。（圖／翻攝自衛生福利部官網）

3.學費減免

現行免學費政策中，僅僅高職享有全免學費，而高中仍存在排富條款。未來政府將全面實施高中職免學費政策，自2024年2月，即112學年度下學期起，所有公私立高中職學生均將全面免學費。除此之外，行政院也通過公私立學校學雜費補貼方案，私立大專校院學生每年可減免學費3.5萬元。對於經濟弱勢學生，教育部更進一步加碼補助2萬元，使其學費減免達到最高5.5萬元，為個別學子及其家庭減輕經濟負擔，並放寬就學貸款門檻，促進全體學生接受平等教育機會。

2024年新政策的全面實施，預計將對社會產生深遠的影響，期盼在2024年見證社會各領域的進步和改善，促使更多優秀的人才脫穎而出，全國人民能夠一同見證更多的進步和改善。

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