日本7.6強震嚇人！近期赴日該注意甚麼？旅遊達人6點教學教應變

▲許多台灣人都喜歡去日本旅遊。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本2024年開始不平靜，先有石川縣能登1日發生7.6強震，接著羽田機場2日發生飛機碰撞起火，3日九州市「魚町銀天街」也發生大火。對此，旅日達人林氏璧教學，近日去日本的人需要注意的重點事項。

林氏璧表示，若近期打算跟團或自由行去日本，要小心可能會有餘震，取消到災區的行程，「其他絕大多數交通的影響我相信很多都會很快恢復」。針對赴日旅遊時遇到天災、意外時該怎麼辦？林氏璧直言這是「臨機應變的問題」，並提出6點建議：

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1.要有順暢的網路可以讓你隨時查資料掌握最新資訊，有電話門號方便連絡（不過真的天災時可能連網路電話都不通）。

2.要有隨時改動行程的機動能力。

3.事前可保旅遊平安險和旅遊不便險。

▲日本旅遊示意圖。（圖／記者施怡妏攝）



4.準備緊急聯絡資訊的紙本，比方說台北駐日經濟文化代表處的電話號碼（+81 3-3280-7811）。

5.隨身可隨時準備有水和乾糧的狀態。

6.抵達時可以去外交部領事事務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，萬一出事方便駐外單位確認有多少國人需要協助。

旅遊達人「蓋瑞哥機票獵人」也在下方留言表示，「我自己事前會做很多準備，購買不便險，並了解保障範圍。不要只有買，事情發生了一問三不知」，「在國外時，有時聯絡很不方便，先自己做好功課。事發當下，不要慌，確認手上有的資源，不便險哪些會賠？航空公司的賠償措施、住宿有著落嗎？利用手上的資源，做出最好的應變，減少對於旅程的影響」，「該保留的單據、證明不要漏掉。能現場拿到就現場拿到，事後有時很難再取得。不然就是要Email寄來寄去，曠日費時。回到國內，再來處理後續賠償的事情。不要在旅遊途中，受到情緒影響。」