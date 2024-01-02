開車吃便當出事了！筷子掉了他伸手一撿...追撞前方4車釀4傷

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區發生一起5車連環撞事故。駕駛小貨車的男子，開車行經中山、福祥路口，因不慎筷子掉落，在撿拾筷子時，又未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈車輛，造成5車連環撞，雖然無人受困，但造成1女3男受傷，目前警消人員已將傷者送醫，車禍事故原因仍待進一步釐清。

▲駕駛貨車的洪男開車邊吃便當，撿筷子遭成連環車禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天（2日）上午10時許， 35歲洪姓男子駕駛小貨車，從中和準備前往桃園機場載貨，由於擔心載貨延誤用餐，就提前買便當在車內食用，當時沿著中和中山路二段往交流道方向行駛，行經福祥路口時，有4輛轎車正在停等紅燈，開車邊吃便當的洪男，為了撿拾掉落的筷子，追撞正在停紅燈的車輛。

▲前方停等紅燈的車輛，受到推擠也往前追撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

該起車禍造成前方轎車的駕駛林男、劉男，及乘客楊女身體擦挫傷，而追撞的洪男也感到身體不適，經院方觀察治療，無須住院都已離院。而肇事原因，警方目前仍在釐清。

新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃呼籲民眾，不要在救災現場觀望妨礙救災動線，讓車禍現場受傷民眾能盡速脫困得到妥適的救治，以確保能完成救災進度。

▲該起車禍造成5輛車追撞，4名民眾受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）