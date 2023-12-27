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社會 社會焦點 保障人權

勞動部技能賽爆食物中毒　女學生吃完引腦中風！女老闆不認罪

記者黃宥寧／台北報導

勞動部勞動力發展署2020年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」時，向新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購便當，34人餐後出現發燒等食物中毒情況，其中張姓女學生因嚴重腸胃炎引起腦靜脈竇栓塞（中風），林姓女負責人被依違反食品安全衛生等罪起訴。今（27日）法院開庭，林做無罪答辯，全案辯論終結，明年2月23日宣判。

▲▼ 林億玫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」林姓女負責人，因未落實病媒防治措施等引發食物中毒。（圖／記者黃宥寧攝）

林女委任律師辯護說，2020年9月20日活動單位訂購75個便當，34人出現食物中毒狀況，店家當天也零售100多個便當，均未有嘔吐情事，認張姓被害人急性腸胃炎，引起的腦靜脈竇栓塞應是個人健康因素，與便當無關，且案發2天後衛生局前來稽查，製作過程與環境均符合規定。

再者，便當店僅售一款便當，菜色始終如一，過去從未發生過其狀況，相關證據均無法證明被害人所受的傷害與餐盒有關，被害人診斷症狀也不屬於刑法重傷害定義，其餘食物中毒的人均不追究，證據薄弱，且當天餐盒、食材未保留，無法檢明，請求無罪判決。

▼便當菜色。（示意圖／《ETtoday新聞雲資料照》）

▲▼ 。（圖／《ETtoday新聞雲資料照》）

張姓女學生（現22歲）委任律師表示，醫學上食物中毒引起中風有相關文獻記載，被害人去年鑑定為身心礙障第一類（神經系統構造及精神、心智功能），符重傷害要件，雖能理解被告不是故意提供不潔便當，但犯後卸責至今未談賠償，量刑請法官參酌。

受命法官諭知，全案辯論終結，訂明年2月23日上午宣判。

庭後，被害人律師低調表示，女學生無法正常就學，後半輩子也得靠家人照顧，遇到這種事情誰都會很無奈，張女母親對於判決結果也沒有太多想法。

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