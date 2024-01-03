習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

▲情侶相處難免從熱情走到習慣，但習慣與不愛了該怎麼分辨？《星座好朋友》整理出12星座常見的3個反常舉動提供參考！（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

雖然說感情談著談著就會慢慢從熱戀期走到穩定期，也會逐漸習慣日常生活有彼此的陪伴，但陪伴的過程是否用心？彼此是否感覺到情感交流，其實雙方都感覺得出來！最近和對方相處時，總覺得有什麼地方讓自己心不安，又怕是自己想太多了嗎？《星座好朋友》整理出12星座常見的3個反常舉動，參考對應伴侶狀況的同時，別忘了鼓起勇氣、和他們聊聊，相互溝通才是正解！

【反常舉動】對於見面不積極

代表星座：牡羊、獅子、射手、水瓶、雙魚

身為火象星座的牡羊、射手，以及一向柔情似水的雙魚來說，只要喜歡對方就會渴望想要見到對方。因為對他們而言，只有真實的伴侶出現在眼前，才算是有「真正在談戀愛」的感覺。想想過去相處的場景，是不是即使再忙，他們也會擠出時間約個小會？如果他們已經很久很久都不像過去那樣積極地想見面，撇除掉身心與忙碌狀況等因素，剩下的原因可能就是「見面這件事」已經不再讓他們心動了。

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至於自尊心頗高，往往把自己放在第一位的火象獅子與風象水瓶，在談戀愛的時候反而會展現比較黏人的性格，但是一旦不愛了，整個人的狀態就回到最初那個「只做自己的事」的人。當他們一點都不積極想見面，而是把時間都花在自己身上，可能就要有「不再對我動心」的心理準備。





【反常舉動】回應特別冷淡

代表星座：雙子、天秤、天蠍、魔羯

風象星座的雙子、天秤在喜歡一個人的時候，常常直接把情話說到最滿，不只會「身體力行」製造很多浪漫，接收到對方的愛意時也會熱情回應。然而也就是這樣的熱情，當他們的感情淡了以後，就可以從他們的反應很明顯感受到落差。

水象星座天蠍以及土象星座魔羯，平日走慢熟低調路線，本來就只會對親近的人比較溫柔，當他們開始對愛人像對一般人一樣冷淡的時候，可能就說明了伴侶的地位已經跟普通人沒有什麼區別了。

【反常舉動】少了關心和體貼

代表星座：金牛、巨蟹、處女

隸屬土象的金牛和處女、水象的巨蟹，在愛情裡多半是擔任照顧者的角色，無論是噓寒問暖或是親自外送早午晚餐兼宵夜，他們常會把自己的愛意，展現在對伴侶無微不至的呵護上。如果漸漸地，少了早安晚安，也少了關心下班沒、吃飽沒等溫柔提醒，可能就代表在他們心中，伴侶已經不如以往那麼重要。