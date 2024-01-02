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大陸 大陸焦點 特派現場

陸法醫初步勘查張誌家死因　國台辦：排除機械性暴力致死

記者任以芳／北京報導

台灣前職棒好手張誌家昨1日在深圳過世，享年43歲。大陸國台辦稍早發消息指出，張誌家死因經法醫現場勘查，排除機械性暴力致死，具體死因需要進一步調查。另外，張誌家母親晚間已順利抵達深圳，落地辦好台胞證，直奔殯儀館處理相關事宜。

國台辦今晚發出最新消息，內文指出，任職於千鼎實業（深圳）有限公司的台灣居民張誌家，於1月1日晚被公司同事發現在員工宿舍內死亡，經法醫現場勘察，排除機械性暴力致死。（非他殺、外力介入）

內文稱，「具體死因有待相關部門進一步調查。深圳市有關方面將協助家屬妥善處理善後事宜。」

深圳台商指出，張誌家母親今晚已經抵達深圳，順利辦好落地台胞證，直奔深圳殯儀館，深圳台商協會慢速壘球聯盟也從旁協助相關治喪事宜，也希望為張誌家多盡一份心力，深盟工作人員討論後決議，向所有球友開放捐款通道，讓家屬在大陸能即時運用。

▲▼ 張誌家揮棒最後身影 。（圖／受訪者獨家提供）

▲ 張誌家揮棒最後身影 。（圖／受訪者獨家提供）

《東森新媒體ETtoday》記者也獨家取得張誌家參加比賽最後身影，背號是77，留著小鬍子，相較過去身形胖了一些，精神狀態非常好，當天表現非常穩定。

影片顯示，張誌家上場時，賣力揮棒，球速太猛，一度越界。揮棒後原本要衝刺，發現有點不對勁，特地停下回頭看了一下，之後確定球出界，又走回去，沒想到此情景成為追憶。

提供影片的陳姓受訪者是其他球隊成員，他告訴《東森新媒體ETtoday》記者，張誌家全場正常發揮，表現真的非常好，就是職業級高水準。

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