小提琴家黃俊文攜NSO五場大型室內樂

▲ 圖從左到右為，小提琴家／黃俊文、大提琴家／楊文信、單簧管演奏家／賴俊諺、鋼琴家／阿萊西奧‧巴克斯 ，一起排練 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

力晶2024藝文饗宴－NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節將於1月4、5、6及7日隆重登場。繼2023年初黃俊文室內樂音樂節獲觀眾好評後，今年小提琴家黃俊文再度為愛樂朋友規劃了五場更加盛大的音樂饗宴，他將分別攜手小提琴家林品任、中提琴家今井信子（Nobuko Imai）、大提琴家楊文信、鋼琴家阿萊西奧‧巴克斯（Alessio Bax）、鋼琴家丁允晞，以及NSO音樂家群，呈現貝多芬、聖桑斯、法朗克‧布瑞基、梅湘、巴哈、莫札特、巴爾托克及布拉姆斯等經典。



力晶文化基金會表示，精緻深刻的表演藝術，相信能為我們的社會帶來更恢弘、寬容的文化洗禮，也讓我們放射生命的熱情與生活的喜樂。期盼透過支持參與，除得以提增現場聆賞優質樂音的機會，亦盼延續及累積古典音樂於精緻文化生活中所不可或缺的價值與美感。期望長期以企業之力扶植臺灣優秀音樂人才，盼新生代音樂家蓬勃盛放的音樂生命力，成為臺灣古典樂登峰國際的堅實力量。



NSO執行長郭玟岑說，去年是室內樂音樂節的第一屆，未來也會持續發展。NSO除了大型交響樂作品與大型歌劇，參與室內樂的規模也越來越多元，充分展現可以恢宏也可以細緻的一面。



小提琴家黃俊文表示，今年有四套節目五場音樂會。音樂家陣容包括了我非常景仰、認識非常久的今井信子老師，今年是她的八十大壽，很感謝她花時間在她忙碌的演奏與教學行程中撥空，也非常謝謝大提琴家楊文信，在最後一刻願意放棄假期來台灣一起演奏室內樂。小提琴家林品任是我的好戰友，也是大家都非常喜愛的小提琴家，非常高興這次他有很多非常有份量的演奏。兩位鋼琴家阿萊西奧‧巴克斯（Alessio Bax）與丁允晞（Lucille Chung），這次也帶來在臺灣非常少見到的曲子；也很感謝NSO團員們在忙碌著歲末音樂會時，花時間與寶貴的假期一起排練室內樂。希望每場大家都可以來聽，進到音樂廳發掘自己所愛的經典曲目。