日本餐廳用餐「喝完湯1舉動NG」沒品又沒教養！洗碗人員很困擾

▲喝完湯，湯蓋不要反蓋。（示意圖／《ETtoday新聞雲》）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人熱衷前往日本旅遊，吃遍當地美食更是必排行程之一，在日本用餐時，餐桌禮儀可是有不少規矩，臉書粉專「日本省錢小站」分享，如果餐點有湯品，喝完後不要將蓋子反蓋回去，「是一件沒品、沒教養的行為」，會造成洗碗人員的麻煩，也可能讓湯碗的塗漆掉落。

臉書粉專「日本省錢小站」發文，日本的某位禮儀家分享，用完餐把湯蓋反著蓋回去，「是一件很沒品，很沒教養的行為」，會因為空氣或者食物關係，導致黏住打不開，不僅增加洗碗人員的麻煩，也可能在打開時損害到湯碗的塗漆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

禮儀專家建議，湯蓋打開後，「如果湯是放在餐盤右側的話，就把蓋子放右邊；如果湯是放在餐盤左側的話，就把蓋子放左邊」，或是直接正蓋回去，回復到端出來的狀態。

此外，拆筷子也是一門學問，最好在別人看不見的地方拆，「比如說是桌子下面」，除了不好看之外，可能會撞倒桌上的食物，而折斷筷子「最好是上下拆，而不是左右拆」，才不會碰到左右兩邊的人的身體；若是一人用餐，也應該在桌子下折斷筷子，避免發出的聲音影響他人。

貼文一出，掀起網友討論，「就是怎麼端來的，就怎麼端回去」、「最好的餐桌禮儀，可能是不要做多餘的事，讓他們自己收拾」、「我是會還原的人，但店家會困擾不知道是否已吃完」、「那種碗超難開的，每次要喝湯，我都戰戰兢兢，怕打開的時候湯也翻了，那個時候心裡都在想，難道不能換種好開一點的碗嗎」。

本文獲得「日本省錢小站」授權提供轉載。