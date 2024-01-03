2女兒遭地震活埋！70歲老父顫抖握著「冰冷手」悲喊：很痛對吧

▲日本石川縣強震，救災工作持續進行中。（翻攝自X@ModJapan_saigai）

圖文／鏡週刊

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，截至今（3日）當地時間上午8時，石川縣已有64人死亡，主要集中在輪島市及珠洲市。一名居住在輪島市的70歲爸爸，呆站在倒了一半的自家前，他剛失去了2位愛女，手裡還殘留著女兒越發冰冷的手的觸感。

據《讀賣新聞》報導，在輪島市從事建設業的70歲男子有2個女兒，分別是43歲的長女及40歲的二女兒，元旦當天在外地工作的2人回到老家。當天下午4點多，在家中二樓看電視的男子感受到了搖晃，便下樓去找2姊妹，窩在暖桌的2人喊了聲「地震！」後，隨之而來的是更劇烈的搖晃，接著聽到一聲巨響後房子就倒了。

男子自行逃脫後，看到了被埋在下方的女兒的手臂，並聽到了呻吟聲，他死命搓著女兒的手直喊「還好嗎？」卻感受到越發冰冷，此時因海嘯要來了，鄰居要他趕快跑，他只能離開並往高處避難。隔天一早，2女兒被從斷垣殘壁中拉了出來，男子無法直視她們的臉，用顫抖的雙手摀住眼角，「一定很痛對吧？一定很痛苦吧？」

同樣住在輪島市的一名53歲男子，則是無法確認家中的7旬母親是否安好。元旦當天他與母親一起在家中一樓茶室休息，發生地震後他到外頭查看，沒想到接下來又是一起大震，自家二樓坍塌至一樓，男子拚命叫喊卻得不到母親的回應，接著就被消防員帶到避難所，晚間海水退去後他返回自家，卻發現自家被捲到內陸撞到鄰房。男子表示，自己的父親很早就過世了，跟母親長時間住在一起，不管怎樣，希望能夠找到親愛的媽媽。

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