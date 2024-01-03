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國道1號北向316.8K鋁梯掉落內車道　3車閃避不及直接撞上

記者林東良／台南報導

國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使23歲邱男、37歲蘇男及30歲阮男所駕駛之3部自小客車，行經肇事地點因閃避不及分別撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。

▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，25歲李男駕駛自小客車於2日上8時11分許，行經國道1號北向316.8公里時，因車頂固定貨物之鋁梯脫落於內線車道，致使邱男、蘇男及阮男所駕駛之3部自小客車，行經肇事地點因閃避不及分別撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。事故現場於晚上8時38分許排除，全案由國道警察第四大隊新市分隊依規定處理。

▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊藉此呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

▲國道1號北向316.8公里，2日晚上8時11分許，發生因李姓男子小客車上鋁梯脫落於內線車道，致使3部自小客車閃避不及撞擊掉落物鋁梯肇事，幸無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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