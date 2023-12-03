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一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲原PO吃港點，蒸籠裡居然有死掉的蟑螂。（圖／網友提供）

記者施怡妏／綜合報導

有網友今（3）日到連鎖港式點心專門店「添好運」用餐，卻發現蒸籠裡有蟑螂，傻眼直呼「加料不加價」，而且第一次反應，過了10分鐘沒人理會，再次反應，才有主管出面道歉，最後當次消費全數免單，作為補償，貼文掀起熱論。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文，到添好運某分店用餐，蒸籠居然有一隻死掉的蟑螂，當下立刻跟店家反應，等了10分鐘卻沒有任何回應，再次反應，主管才道歉，並且免單作為賠償。原PO透露，「我一開始是要付費的，主管不收，有道歉」。

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《ETtoday新聞雲》記者實際致電餐廳，店員回應「沒有發生這件事情」。

▲添好運,重傳LOGO。（圖／資料照）

▲添好運回應，無此事。（示意圖／資料照）

貼文一出，掀起網友討論，「豐富蛋白質，免費一餐」、「現在吃飯都要檢查過一輪」、「這是店家為第100位客人所準備的驚喜，恭喜你這位幸運兒」、「強哥無所不在」、「增添了不少好運」。還有同業指出，「這是看得到的部份，看不到的後場更嗨」、「石鍋跟蒸籠，嗯⋯餐飲業懂的都懂」。

有網友表示，照片看第二次才看到蟑螂，「那個保護色有點好，如果餐配飯或是配手機，就不會注意看到了」、「這眼力真好」、「有保護色你也看得出來」、「沒注意看真的會直接吃下去了」。

其中，也有網友認為店家的處理方式很好，「比某些餐廳好了，只給小禮物而已」、「雖是店家的不是，但已做出最大誠意」、「做吃的這種在所難免」、「至少只有驚嚇，沒傷了荷包」、「願意給免單已經很不錯了」。

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