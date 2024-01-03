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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部昨（2日）晚間推出「我們一起，在路上」影片，引發社群迴響，短短不到24小時，累積觀看次數已飆破400萬，吸引超過萬人分享，也有不少網友分析影片中的彩蛋，製作二創創意哏圖。值得注意的是，這支影片首創在虛擬攝影棚拍攝競選影片，這是因為正副元首親自駕車有維安限制，因此最初就提出這個拍攝形式。

▲▼《在路上》競選CF拍攝幕後大解密。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲賴清德競選總部今天釋出「在路上」拍攝花絮影片。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

賴清德競總今天釋出拍攝幕後花絮影片，製作團隊透過前期外景拍攝方式，將相關的道路周邊畫面放入虛擬攝影棚的LED牆面，透過拍攝手法，營造出車中人員幾近真實駕車的畫面。

據轉述，由於國內相關的硬體設備仍離國外知名片廠有段距離，因此，蔡、賴兩人在拍攝現場得知影視產業所遇到的挑戰，也期許未來將仍投入更多資源，讓這項技術能更精進，提供影視產業更完善的拍攝環境，讓台灣能產出更多作品。

截至今天中午，「在路上」上線不到半天，在總統蔡英文Facebook粉絲專頁上便累積3萬讚、4500分享、13.6萬觀看數；賴清德的粉絲專頁更有5萬讚、4000分享、30萬觀看數；蕭美琴的粉專也有1.1萬讚、800分享、3萬觀看，紛紛突破3人近期臉書粉專表現。

另外在YouTube平台上，蔡英文頻道累積2.5萬讚、15萬觀看次數；賴清德頻道有5.4萬讚、50萬觀看，蕭美琴也有5千讚、1.5萬觀看，同樣是近期3人頻道中成效最優異的影片。

至於在Instagram上，影片在蔡英文的帳號中，觀看次數飆升至230萬次觀看數；賴清德的帳號也累積了53萬觀看，更有5000次分享。總共累計突破400萬次觀看，更超過2萬人分享。

不少網友發現影片中的彩蛋畫面，例如蔡、賴兩人接蕭美琴上車時，畫面似乎是在花蓮；還有眼尖網友指出，當蔡、賴兩人提到「國家才能走在對的道路上」時，下一幕後照鏡拍出對向車道分別是藍色卡車、白色小客車，朝相反的方向駛去，似乎就是在暗喻藍、白往反方向疾駛而去。

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，謝謝大家對於「在路上」的支持與喜愛，就像導演羅景壬所說，「希望每一次的總統選舉，都應該是陽光燦爛，很快樂、很幸福」，這支影片呈現出正向、陽光燦爛、充滿希望的氛圍，希望國人朋友在看完影片後，除了將這樣的正向希望分享出去，最重要的是1月13日一定要出門投票，一起選對的人、走對的路，和英德美3人在民主路上，與台灣前行。

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