吳欣盈財產申報仍不見「比利時貴族尪」　綠詫異：這是最基本資訊

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

選戰倒數10天，民眾黨副總統候選人吳欣盈財產申報尚未完成、配偶部分仍有所缺漏。對此，民進黨團3日回應，這是候選人必須提供給社會大眾的最基本資訊，有點詫異為何一個副總統候選人連資訊提供都沒有，民眾黨打著公開透明口號，卻連候選人財產依法申報都做不到，選戰已經進入最後10天，恐怕會讓民眾對民眾黨公開透明精神有更多質疑。

針對候選人財產申報，民進黨立委洪申翰表示，這是候選人必須提供給社會大眾的最基本資訊，有點詫異為何一個副總統候選人連資訊提供都沒有，而且是在財產申報補件後還是沒有，缺漏了一大塊，因為吳欣盈的背景，大家對她財產申報的議題會特別關注。

洪申翰認為，吳欣盈應該要用更公開透明的態度來面對，民眾黨打著公開透明口號，卻連候選人財產申報都做不到，幾乎就是沒有依法申報，選戰已經進入最後10天，恐怕會讓民眾對柯盈配有很大疑慮，也對公開透明精神有更多質疑。

民進黨立委江永昌表示，公職人員參選、尤其是正副總統候選人，財產申報關乎清廉跟利益迴避，必須提出讓社會大眾驗證，不管是有外國財產、機關查證等等問題；不管是否合法合規，全國人民都在看，這是相關重大指標，也會是選戰中民眾評論的地方，必須重視。