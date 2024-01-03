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社會 社會焦點 保障人權

總統賭盤2.0曝光！　賭客竟不必先繳賭金

屏東縣議長周典論去年12月24日晚間參加藍營造勢活動，25日住處及辦公室便遭搜索，外界對於背後動機議論紛紛，檢方則強調全案與郭台銘的總統連署有關。（圖／報系資料照）

▲屏東縣議長周典論去年12月24日晚間參加藍營造勢活動，25日住處及辦公室便遭搜索，外界對於背後動機議論紛紛，檢方則強調全案與郭台銘的總統連署有關。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

力挺郭台銘的屏東縣長周典論在選前轉向支持國民黨總統候選人侯友宜，隨即因涉入《總統副總統選舉罷免法》獲准羈押，國民黨痛批此舉意在嚇阻郭出面為侯站台，全國正副議長聯誼會長新北市議長蔣根煌也聲援周。然而地方政壇傳出檢調動作與地方賭盤有關，進化的賭局讓這場選舉充滿變化。

屏東地檢署對外表示，周典論遭到羈押與涉嫌違法幫忙郭台銘連署有關。去年12月間，屏東檢警也破獲一起選舉賭博案，檢方也依《總統副總統選舉罷免法》及《刑法》賭博罪向法院聲請余姓主嫌收押獲准；27日再擴大偵辦，查到多名賭客，還起出賭資現金323萬6600元及多張支票、本票，面額共達3億8240萬元。

屏東地方盛傳，周典論與前屏東縣長潘孟安私交私篤，然而這次周沒有支持潘屬意的前縣府政局長徐富癸，反而力挺無黨籍立委候選人蘇孟淳，使得原本競爭激烈的屏南立委選情更為緊繃；賭風向來影響選舉發展甚大，而周在屏東從政多年，其人脈豐富廣佈各階層，執政黨為遏阻他拉抬非綠陣營選情，更忌諱有心的組頭利用賭盤助長周影響選情，此時檢方羈押周更顯得格外敏感。

力挺郭台銘的屏東縣議長周典論改支持侯友宜，表態後即遭到檢方羈押獲准，引發全國議長聯誼會長新北市議會議長蔣根煌率多位縣市議長痛批周典論遭到「政治收押」。（圖／報系資料照）

▲力挺郭台銘的屏東縣議長周典論改支持侯友宜，表態後即遭到檢方羈押獲准，引發全國議長聯誼會長新北市議會議長蔣根煌率多位縣市議長痛批周典論遭到「政治收押」。

南部一名綽號「小王」的組頭向本刊記者透露，原本選舉賭盤都是透過樁腳現金下注押賭，只要檢警調查獲帳冊和賭金，相關罪責幾乎都賴不掉。但最近南部立委賭盤卻悄悄進化下注方式，組頭不透過投注站、也不透過椿腳收注，更不留下投注單據，而是提供賭客一組帳號，只要聯結臨時的選舉賭盤網站就可簽賭。例如賭盤只開某A贏，開放賭客「無保限押」固定賭資，也就是說賭客不必先繳賭金，直接上網「認賭」不必傷腦筋，簡單賭法不僅有助於拉抬某A的氣勢和票數，也不必擔心被扣賭資，坦白說就是迴避檢警查辦，透露賭盤賄選干預選局。

小王說，若是指定的候選人當選，賭客可憑投注的截圖，直接獲賠等額賭資。但另一方面，賭客自己也要承擔風險，萬一候選人高票當選，難保開盤的組頭「斷尾求生」跑路賴帳，讓小樁腳捧著一筆款項到國外暫避風頭；相對地，若是指定候選人落選，賭頭也可能回過頭來向賭客催討賭金。

小王指出，檢警調針對選舉賭盤強力查緝下，目前一位台灣南部最大的組頭C先生為了避風頭，已先出國暫居在澳門，隔海向各地中、小組頭收注，因為攸關數十億元新台幣的金額，他身在國外卻仍隨時掌握台灣的選情民調。

檢方為防止賭盤介選，在全台各地強力查緝地下。圖為檢警偵辦一起臉書社團招募下注賭盤，共約談18名嫌犯到案。（圖／報系資料照）

▲檢方為防止賭盤介選，在全台各地強力查緝地下。圖為檢警偵辦一起臉書社團招募下注賭盤，共約談18名嫌犯到案。

小王說，國內大選賭盤瞬息萬變，藍白合破局後，侯趙配與柯吳配互有消長，賭盤從12月中旬到到1月初，也開出賴蕭配與侯趙配差大幅縮小。據指出，據這位暫避國外的大組頭所握有的數據研判，三組正副總統候選人的預測得票率及排名與多數公開民調並不全然相同，大組頭也因應開出了合理讓票的賭盤；但有些特定目的的選舉賭盤，可能為了造成棄保效應，只開賴清德與侯友宜的局，就算有人要押注，也不收柯的賭盤，說「柯那組已經沒輸贏（出局）」，似乎有意讓柯被邊緣化。

一位警官說，「專業」賭盤是為了賺錢，但有些選舉賭盤主要卻是幕後金主為了支持心目中的候選人當選，想透投注來操控選民投票意向，透過樁腳、地方黨部、派系、民意代表、地方士紳、黑道角頭系統為主要下注系統。

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