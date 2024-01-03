日本強震毀動漫聖地！　 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀

給水場の開設情報もなく避難所に居る母上から水の調達要請が来たので— あーりー (@aries1080) January 2, 2024
探しつつ友人が気にしていた永井豪記念館をついでに撮影
こ↑こ↓(たぶん) pic.twitter.com/XMTiAarsZQ
文／中央社東京2日綜合外電報導
日本報媒「北國新聞」今天報導，在石川縣昨天發生規模7.6強震後，當地輪島市的「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館也遭到焚毀。
石川県の永井豪記念館が焼失したの本当に辛いな… pic.twitter.com/7zGmBxtyrI— ハルハル????アニメ依存系女子???? (@haruharuAniaka) January 2, 2024
永井豪的漫畫創作公司原動力發表新聞稿指出，輪島市居民安全是該公司的首要之務，將在適當時候更新永井豪紀念館的情況。
該公司還證實，目前人在東京的永井豪安全無虞。永井豪本人已表示，他對家鄉輪島市的情況深感悲痛及擔憂。
永井豪是日本知名漫畫家，著有「無敵鐵金鋼」、「惡魔人」、「甜心戰士」、「蓋特機器人」及「破廉恥學園」等作品。
永井豪紀念館於2009年4月25日開幕，是為紀念永井豪而設立，曾被動漫觀光協會評選為「日本88處值得一去的動漫聖地」之一。
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