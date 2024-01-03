7.6強震日本地殼變了！衛星照拍下　輪島市「地面隆起4公尺」

▲能登半島7.6大地震造成多處道路斷裂 。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

日本石川縣能登半島規模7.6強震，創下少見的最大震度7級劇烈搖晃，根據國土地理院觀測，能登半島因地震導致石川縣輪島市向西位移約1.3公尺，且還有明顯地殼變動，地表上升約4公尺。當局示警，7.6地震發生在一條長約150公里的大斷層上，且地震活動範圍已經越來越廣。

氣象廳統計，1月1日地震當天，日本就發生了155次地震，包括2次規模6以上強震，且大多數都在3以上。兵庫縣大學地球物理學教授後藤忠就推測，這次地震威力強大，可能是因為跟近十條斷層同時移動數十公里所致。

▲輪島市地表隆起。（圖／翻攝國土地理院）



2011東日本大地震時，國土地理院就測量發現，宮城縣的牧鹿半島附近出現水平方向5公尺的地殼變動。能登半島7.6強震後，根據震源附近設置的電子基準點來分析，發現靠近震央的輪島市向西位移約1.3公尺，另外，觀測人造衛星拍攝的影像，檢查陸地的運動痕跡，也發現輪島地面隆起約4公尺，官員直指「4公尺是相當長的距離」，引發地殼重大構造運動。

日本政府成立的地震調查委員會2日發表，地震範圍已經比之前更廣，整個能登半島都成為地震活躍區，以前的非熱區也可能發生地震。由於7.6強震疑似發生在一條長約150公里的斷層上，範圍從能登半島東北向西南延伸。

巧合的是，新潟大學2天前曾發表一項最新的調查報告，在日本海溝發現有一處311大地震導致的高達26公尺的斷層崖。研究團隊指出，311大地震影響了東北太平洋許多地區的地形，去年潛水探查7500公尺深海底的地形、地質，發現有一處隆起地形的東面有一個落差達26公尺、幾乎垂直的斷層崖，且斷層崖大地震前並不存在。團隊研判，地震發生時，日本海溝區域沿著斷層水平向東移動80至120米，導致板塊前端被急遽抬升約60米，其中一部分崩塌形成斷層崖。

▼石川當地災情慘重。（圖／路透）

