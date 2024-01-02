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爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店砸電視遭趕　坐ATM旁不走畫面曝

記者游瓊華／台中報導

知名作詞人李坤城2013年認愛小40歲女友林靖恩，這段「爺孫戀」飽受輿論壓力，未料李坤城去年大腸癌病逝後，林靖恩被「繼子」李卓軒爆料，林靖恩賣掉父親房子，還天天住飯店。現又傳出，林靖恩入住台中市西屯區一飯店卻砸毀房間內電視，飯店要求賠償，林靖恩阿莎力拿出信用卡刷1萬多元後走出飯店，卻又走到隔壁飯店想要休息3小時遭拒絕，蹲坐在一旁ATM不願離去。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲爺孫戀林靖恩驚傳跨年夜入住飯店砸電視遭轟出，蹲ATM不肯走人。（圖／民眾提供）

網友在Dcard爆料，林靖恩在跨年夜入住飯店休息3小時，但見到她出現語無倫次、精神恍惚的狀態，再加上見到她是從隔壁飯店走出來的，於是就向隔壁飯店打聽，才知她破壞了飯店房間的電視，所以隔壁飯店不讓她再繼續住下去，他們主管知道後，就決定退錢不讓林靖恩住。

遭砸毀電視的飯店業者證實，林靖恩在跨年夜之前入住4天，因為跨年夜當天住房已滿，林靖恩才退房。住房期間員工有聽到林靖恩房內發出巨響，疑似敲東西的聲音，後來發現房內電視被砸毀，遂向林靖恩求償，林靖恩也爽快拿出信用卡刷卡賠償。

另有飯店業者透露，林靖恩時常出現在附近一帶飯店，遭拒絕入住後也遲遲不願離去，一直想要闖進來，期間還蹲坐在旁邊的ATM，在警方抵達前都盯著她。警方抵達後將林帶回派出所，但因無違法情事，1個多小時後她又回到飯店附近，也讓業者跨年夜過得膽戰心驚。

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