中華醫大餐旅系學生李帆畇　榮登全國技職風雲榜「技職之光」獎座

▲中華醫大餐旅系學生李帆畇（中）榮登全國技職風雲榜並獲頒「技職之光」獎座，與孫逸民校長（右）和系主任林士民（左）分享榮耀與喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系大一學生李帆畇，剛滿18歲已拿下16張乙、丙級專業技術證照，優秀的表現榮登2023年技職風雲榜，並獲頒「技職之光」榮耀，餐旅系師生除了向李帆畇豎起大拇指稱讚及恭喜外，也咸感與有榮焉。

教肓部為表揚優秀的技職教育學生，每年接受各技職校院推薦學生參與教肓部《技職風雲榜》遴選，入選者不僅可獲登錄全國《技職風雲榜》，教育部每年也會從風雲榜中篩選在國際競賽及國際發明展得獎、取得專利、考取多張證照及其他在所學領域表現出類拔萃，符合技職教育精神之卓越者，舉辦「技職之光」頒獎典禮，公開表揚及獎勵。

2023年「技職之光」選拔從《技職風雲榜》登錄的1622件事蹟中篩選出136件符合，再經教育部召開遴選委員會逐一審查比較後，共選出48人獲得「技職之光」表揚，中華醫大李帆畇以考取多張證照的優異表現名列其中，並於日前北上接受教育部頒獎表揚。

今年剛滿18歲的李帆畇，高職時就讀嘉義市東吳高職餐飲科，一心嚮往有朝一日能成為知名大飯店主廚的他，高職畢業後甄試進入中華醫大餐旅系繼續升讀大學。李帆畇深知證照就是專業能力最好的認證，因此，從就讀高職到上大學期間，除了努力學習課業和各項餐飲技術，也報考各類技術士考試，小小年紀已取得16張乙、丙級技術士證照，成果可觀。

李帆畇取得的證照包括：中餐烹飪丙乙級、中式麵食加工之酥皮、糧皮類丙乙級、飲料調製丙乙級、烘焙食品麵包丙級、西餐烹調丙級、餐飲服務丙級、電腦軟體應用丙乙級、印前製程-PC丙乙級、製茶技術丙級、門市服務丙級、網頁設計丙級。此外，參加全國商業類技藝競賽，也獲得優勝的佳績。

李帆畇1月2日由系主任林士民陪同，帶著剛獲頒的「技職之光」獎座向校長孫逸民呈獻成果並分享喜悅，孫逸民校長對李帆畇的表現讚譽有加，並感謝他為中華醫大爭取榮耀，值得同學們效法榜樣。

李帆畇除了感謝就讀東吳高職期間多位老師的鼓勵和栽培、家人的支持，以及進到中華醫大在餐飲技術的學習更上一層樓外，也表示，因為特別喜歡中式料理的多元菜色和變化，因此，未來會在中餐烹飪技術和料理的開發投注更多心力學習，取得更多的專業證照，期盼有朝一日能成為知名大飯店的主廚，也希望有能力將中式料理推廣到世界各地。