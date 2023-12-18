吳鳳科大連續11年「技職之光」　漁村子弟蕭宏偉取15張國際證照

▲吳鳳科大技職之光11連霸 ，漁村子弟蕭宏偉(圖右2)擁有15張乙、丙級暨國際證照 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學再度蟬聯「教育部技職之光」，創下全國唯一連續11年獲教育部頒「技職之光」殊榮。本校電機工程系四年級學生蕭宏偉更因取得15張乙、丙級暨國際證照，榮獲技職之光「技職傑出證照達人獎」，成為校內同學的典範，全校師生也共同為他的傑出成就引以為傲，並在教育部於本月14日舉辦的第十九屆技職之光頒獎典禮上，見證他的榮耀。

▲校友會頒獎學金給蕭宏偉 。（圖／記者翁伊森攝）

教育部此次頒發全國技職之光「技職傑出獎」，共有技術型高中組10位及技專校院組11位同學得奬；技專校院組11位得獎同學中，吳鳳科大蕭宏偉同學脫穎而出，由教育部政務次長劉孟奇親自頒獎。這個獎項被譽為技職教育的「奧斯卡獎」，獲獎同學在技職領域中表現卓越，成為全國的典範，為技職體系帶來光彩。

得知學弟蕭宏偉榮獲佳績後，校友會理事長蔡坤霖特代表校友會頒發2萬元獎學金及獎盃乙座，以示鼓勵。蔡理事長期望每一屆都能有學弟妹為學校爭取殊榮，成為學習的模範。

▲ 吳鳳科大技職蕭宏偉擁有15張乙、丙級暨國際證照 。（圖／記者翁伊森攝）

蕭宏偉同學在接受獎項時表示：他來自一個從事養殖漁業的家庭，見證了家人在艱苦的環境中努力工作的毅力，這樣的家庭氛圍激勵著他，深信只有辛勤努力才能獲得豐碩的成果。他在高中階段是學校技能競賽的佼佼者，放棄就讀國立科大機會，特地選擇就讀吳鳳科大電機系，深受學長啟發，自我期許一定能踏上技職之光榮耀。學習期間考取5張乙級、7張丙級，加上其他國際證照總計15張，學業成績優異，更擔任電機系系學會會長連任兩屆，實為校內佳話。他表示將繼續深入學習電機領域，挑戰解決複雜問題的能力。雖已獲得企業聘用邀約，他選擇繼續攻讀研究所，追求更深層次的專業知識。

吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，學生擁有一技之長才能成就人生價值。秉此，吳鳳科大積極培訓學生，協助他們考取多張乙級證照，同時提供業界實習機會，培育具有價值的人才。學校期望能將吳鳳科大打造成技職典範，培育更多學子為國家社會所用，成為技職教育的最高學府。