違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗楊姓男子去年5月間因違停被檢舉，竟對到場處理的2名警員痛罵「他X的X，閒著沒事做」、「X你X的」等話。雖然楊男挨告之後辯稱自己是在罵檢舉者，但苗栗地院法官檢視警員密錄器的對話過程及內容，認為他就是針對警員辱罵，因此不採信他的說詞，並依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲楊男因為違停被取締，與警員發生言語爭執。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，楊男去年5月1日晚間7時許在苗栗縣某路段違停，陳姓、吳姓警員獲報前往處理，他竟當場飆罵「X你X的」、「他X的X，閒著沒事做」、「我X」等不雅字眼，因而挨告。

楊男到案之後矢口否認罵警，並辯稱那段時間他已經被檢舉達人拍照好幾次，事發當天警員要查證件，說是有人通報檢舉違停，他一氣之下才會脫口說出上述那些話，「我對他們2人（指2名警員）沒意見，這是口語誤會，我不記得我講過什麼話，可能嘴巴自言自語，我沒有侮辱他們的意思，我是罵通報者。」

不過，檢察官當庭拿出警員密錄器還原雙方對話過程，當吳姓警員要求出示證件時，楊男隨即罵了一聲「X你X的」，之後甚至說出「X的平常都沒事，怎麼今天還放假了我X」、「X的社會事件這麼多，你們不會去處理啊」等話。

苗栗地院法官認為，從密錄器的對話過程及內容可知，楊男當時的言詞顯然是對警員有所不滿，因此不採信他的說詞，考量到他過去沒有前科，素行尚可，犯後僅坦承客觀事實，否認犯行，未見悔意，最終依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。