兒視訊驚吐：媽媽跟叔叔同睡　人夫一查竟是「閨蜜」

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗王姓人夫因為工作前往中國，妻子與兒子則留在台灣，2021年10月間視訊通話時，意外從兒子口中得知妻子曾與一名「叔叔」同床共枕，檢查監視器果然發現有陌生人出入住所，行車記錄器也有錄到露骨對話，進一步追查更發現，對方其實是女性。雖然王妻聲稱和陳姓女子是閨蜜，但一審、二審皆未獲得法官採信，被判應賠償20萬元，全案確定。

▲王男抓包妻子外遇，對象竟然是「閨蜜」。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

王男在判決書中主張，2021年10月16日與兒子視訊通話時，意外從兒子口中得知有一名「叔叔」曾到家中拜訪，還與妻子同床共枕，心生疑惑，於是打開家中監視器檢視，沒想到真的發現妻子帶著一名陌生人回家，兩人還在客廳做出親吻、擁抱、愛撫等行為，而且在行車記錄器中也有錄到兩人的露骨對話，例如「我想吃妳」、「打砲」、「好想妳」等等。

王男表示，他一氣之下返台對質，才知道對方是女性，甚至一度想以「同性」為由脫嫌，他認為對方沒有悔過之意，因此決定對兩人提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，王妻辯稱，和陳女是透過網路遊戲認識，因為丈夫長期在中國工作，又執意將婆婆接到家中由她照顧，讓她感到壓力很大，陳女是基於好友之情才來家中陪伴，監視器拍到的畫面也只是女性好友間普遍的相處模式，車上的對話則是在開玩笑。

然而，苗栗地院法官認為，不論是男性或女性，普通好友都不會做出頻繁牽手、嘴對嘴親吻、擁抱等親密肢體接觸行為，也不會說出「想吃妳、打砲、好想妳」等親密言語，一般正常智識能力之人皆能辨認王妻與陳女之間的言行，明顯逾越一般同性普通朋友的正當社交禮儀行為，況且同性間本來就能自由戀愛，我國憲法也保障同性的婚姻自由，兩人卻以同性為由企圖掩飾交往，顯然已經侵害到王男的配偶權益，因此判兩人應連帶賠20萬元。

王妻與陳女不滿一審判決，提出上訴。台中高分院合議庭認為，從監視器畫面、行車記錄器譯文等證據看來，王妻與陳女的互動確實已經超越一般朋友關係，加上兩人的共同好友出庭作證，表明早已知悉她們是情侶關係，最終未採信兩人的說詞，裁定駁回，全案確定。