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日本7.6強震！新瀉機場暫停作業　台灣虎航2航班取消

▲台灣虎航樂天聯名彩繪2號機於今日正式起航。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航，圖非取消班機。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

日本石川縣能登地區今(1日)發生規模7.6強震 ，日本發布海嘯警報，因新瀉機場暫停作業，台灣虎航2航班原定延飛，不過今晚間宣布，IT228、IT229桃園-新潟來回航班取消。

台灣虎航表示，因新潟機場目前作業持續暫停，且當地持續有餘震發生，警報尚未解除，台灣虎航配合當地指引進行航班調整。

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台灣虎航說明，今(1)日航班調整包括IT228、IT229桃園-新潟來回航班取消，造成旅客不便敬請理解。

根據旅行社通報，目前可樂旅遊於當地共有5團147位旅客與領隊，一切平安。雄獅旅遊則有8組團體旅客於日本中部地區，人數超過百人，旅客也一切均安。燦星旅遊有4團旅客受到影響，2團原訂今天搭乘虎航航班赴日，因地震發生原機折返。

觀光署目前尚未有整體台灣旅行團在當地人數統計，觀光署表示，經洽外交部台北駐大阪經濟文化辦事處瞭解，尚未有國人因地震傷亡情事。

觀光署指出，經觀光署聯絡相關公會表示，目前未有旅遊團受地震災情受困；觀光署署亦未收到旅行社通報緊急事故。後續將持續關注後續地震影響情形，另已請業者應注意行程安排，避免至受影響區域。

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