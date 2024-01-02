苗栗檢警抄「英文大選賭盤」　查扣8千顆美元穩定幣...逮11人

▲苗栗地檢署查獲虛擬貨幣下注大選賭盤，清查總下注量換算約新臺幣 1,500 萬元，11名嫌犯訊後均無保請回。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署查獲總統大選賭盤，透過虛擬通貨美元下注，清查總下注量換算新台幣約1500萬元，查獲11名嫌犯，檢察官偵訊後均無保請回。

苗栗地檢署張文傑檢察官指揮刑事警察局電信偵查大隊、臺中市警察局刑警大隊、第三分局、頭份警分局、移民署苗栗縣專勤隊等單位 ，於去年 12 月 29 日持苗栗地方法院核發之搜索票， 前往 北、中、南等 7 縣市，同步執行搜索，查獲 11 名犯嫌到案，查扣賭資虛擬通貨近8000顆美元穩定幣，清查總下注量高達50萬顆美元穩定幣（換算約新臺幣 1,500 萬元）。

苗栗地檢署表示，本件係以區塊鏈為架構之去中心化平臺，於去年 10 月底發布標題為「 Taiwan Presidential Election: Who will win? 」的選舉賭盤。總統、副總統候選人完成登記後，提供特定總統 、副總統候選人之勝、敗等6種下注標的，但僅能透過虛擬通貨美元穩定幣進行下注，並運用智能合約自動進行賠率調整等工作，與傳統網路賭博運作方式不同，為新型態賭博平台。

11名嫌犯訊後均無保請回，苗檢呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打 0800 024099 檢舉專線，一同守護民主根基。