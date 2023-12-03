國3電纜掉落連環撞1死　檢察官相驗：死者頭、胸、腹多處出血

▲ 國道3號通霄段發生電纜掉落車道的死亡車禍，今天上午檢察官至後龍福祿壽生命園區相驗，並傳喚台電、包商（黑衣、戴帽男）及相關駕駛。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

國道3號苗栗通霄路段昨天出現連環追撞車禍，原因是台電外包商在附近台1線施工，電纜線不慎垂落高速公路車道上，造成南北雙向共7車追撞，其中1輛廂型車翻覆，造成1死5傷！今天上午檢察官至後龍福祿壽生命園區相驗，初步確認死者係因車禍導致頭、胸、腹部多處出血而死亡。檢察官並傳喚台電、包商及相關駕駛，待一步鑑定後，將儘速釐清相關刑事責任。

這起罕見國道交通事故發生於昨天上午9點50分許，國道警方調查，台電承包商在省道台1線136公里處施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線垂落至國道3號148公里處附近的車道上。造成1輛大客車、1輛營業半聯結車、5輛自小客車，共7車發生連環撞擊事故。

其中一輛翻覆的廂型車內含駕駛共6名乘客都是同一家人，駕駛張姓男子載著蔡姓妻子、張男弟弟、兩名妹妹和一名外籍看護，欲南下參加喜宴，沒想到途中遇上離譜車禍，蔡女在現場已失去生命跡象，經送醫後仍不治。苗栗地檢署石東超檢察官今天上午率同法醫辦理相驗，初步確認死者係因車禍導致頭、胸、腹部多處出血而死亡。

今天上午檢察官先到後龍福祿壽生命園區相驗，並傳喚台電、包商及相關駕駛詢問，因為偵訊人數眾多，殯儀館的空間太小，檢察官請相關人員到地檢署候訊。

苗栗地檢署表示，檢察官經偵訊施工包商陳姓負責人、台電公司吳姓經理及林姓保線員等人後，目前尚未確認肇事責任，所以沒有聲押或交保相關處分，已經指揮警方將掉落及施工範圍內光纖纜線等證物予以查扣，待一步鑑定後，將儘速釐清相關刑事責任。

▲▼ 12月2日因台電外包商施工失誤，電纜線掉落國道3號通霄段車道，導致多車發生碰撞後1部廂型車翻覆，有1名女性乘客死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

