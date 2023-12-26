苗栗情侶檔經營大選賭盤　1人羈押禁見1人限制住居

▲苗栗25日查獲選舉賭盤案件，法院裁定一人羈押禁見。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗檢方昨(25日)查獲一對經營網路博弈的情侶吳男及鄭女，其賭博標的包括2024總統大選賭盤，檢察官訊後將吳男聲請羈押，鄭女諭知限制住居，經苗栗地方法院裁定，吳男准予羈押禁見。

苗栗地檢署林宜賢檢察官指揮調查局桃園市調查處、桃園市楊梅警分局、調查局北部地區機動工作站，於昨(25日)持苗栗地方法院核發之搜索票，在苗栗市查獲涉嫌經營網路博弈之吳姓男子與鄭姓女子。因其賭博標的包括第16任總統、副總統選舉結果，2人均涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1、刑法第268條聚眾賭博等罪嫌。

檢察官複訊後，將吳姓男子向苗栗地方法院聲請羈押禁見、鄭姓女子諭知限制住居；法院於昨日晚間以吳男有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，且有羈押必要，裁准羈押禁見。

苗檢表示，本案是調查局桃園市調查處於今年12月19日，檢具相關情資及線索，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，承辦檢察官為避免賭盤擴大對選情之影響，立即指揮專案小組從速向法院聲請搜索票並展開傳喚、搜索行動。

苗檢呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打0800-024099檢舉專線，一同守護民主根基。