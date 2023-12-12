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苗栗大湖鄉村長補選　當選人父子「每票1千元」涉賄交保

▲▼苗栗縣大湖鄉靜湖村長補選，當選人葉榕德涉嫌以每票1千元買票，苗栗地檢署諭知葉父子20萬、10萬交保。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣大湖鄉靜湖村長補選，當選人葉榕德涉嫌以每票1千元買票，苗栗地檢署諭知葉父子20萬、10萬交保。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉靜湖村長因病去世，村長補選已於12月2日補選完成，由葉榕德當選，不過，卻傳出葉涉嫌以每票1千元賄選，檢察官昨(11日)傳喚3名涉嫌人及15名選民到案，訊後葉榕德父子分別以20萬元、10萬元交保，其餘涉嫌人及選民均諭知請回。

據了解，苗栗縣大湖鄉靜湖村第22屆村長補選於12月2日舉行投票，選舉人數1611人，共有4名候選人，投票率51.64％，投票結果由2號葉榕德得335票當選。

在競選期間傳出賄選情資，苗栗地檢署吳珈維檢察官指揮苗栗縣調查站、大湖警分局及移民署苗栗專勤隊，昨天持法院核發之搜索票展開搜索、傳喚行動，共傳喚村長當選人葉榕德等3名涉嫌人及15名選民到案說明，扣得賄選款項13000元。

承辦檢察官複訊後，認為葉榕德父子涉嫌投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知以20萬元、10萬元交保，另名陳姓嫌疑人及涉嫌收受賄款之選民則均諭知請回。

苗栗地檢署表示，村長補選雖然已經結束，苗栗查賄團隊為維護選舉公平性，仍持續偵辦相關賄選案件，並呼籲，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，切勿以身試法。

▲▼苗栗縣大湖鄉靜湖村長補選，當選人葉榕德涉嫌以每票1千元買票，苗栗地檢署諭知葉父子20萬、10萬交保。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣大湖鄉靜湖村長補選，由葉榕德當選。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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