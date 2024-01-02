快訊／日本7.6強震遇-1°C低溫　輪島市增至8死

▲日本石川縣能登地區7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，最新消息指出，光是輪島市立醫院罹難者人數就增至8人，該市斷水情況持續。此外，還有約33名傷者正在醫院接受治療。

《朝日新聞》報導，輪島市防災科指出，該市死亡人數增至8人，另有7人重傷。該市有31個疏散中心，包括小學與社區中心，但疏散人數的資訊仍在收集中，此外，該市全市停水情況持續。

▲▼日本石川7.6強震，石川縣輪島市路牌、大樓整棟倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



此前報導指出，七尾市2名50多歲的男女、羽咋市有一名70多歲的男子、志賀町一名90多歲的男子，以及輪島市一名年僅10多歲的男子。最新消息為輪島市增加至8死，但最新累計人數仍有待進一步消息。

強震來襲正值冬天，輪島市三井町一家超商前有約20名避難民眾正圍著篝火取暖，氣溫為零下1度，一旁的幾個水窪都已結冰，小孩裹著毯子圍在篝火邊。

避難居民表示，現在真的非常冷，如果救援物資再不到，「我們就會有麻煩了」，尤其若汽油用盡，情況將更加糟糕。上廁所也是一個問題，由於許多民眾逃出家門、撤離至空曠地區或疏散中心，男生上廁所還算容易解決，但女廁稀缺問題就變得麻煩。