日本7.6強震空拍照曝！朝市通大火「燒毀逾百建築」　碼頭船隻傾覆

日本能登半島1月1日爆發規模7.6強震,位於輪島市中心的河合町發生震度6級以上的劇烈搖晃,著名早市「朝市通」也爆發火災,至今已摧毀當地100多棟商店與住宅。NHK在2日派出直升機拍攝災區景象,發現當地的火勢還未被完全撲滅,而珠洲市的碼頭也有不少船隻也傾覆。

在火災爆發14個小時後,消防當局仍在朝市通一帶持續進行滅火工作,而NHK派出的直升機在當地清晨6時50分拍到,朝市通各地堆滿了瓦礫與木材,不少地方現在還冒著火花,大片區域被濃濃白煙所覆蓋。

Devastating scenes are emerging from Wajima, Japan after a massive fire, triggered by yesterday’s 7.5 magnitude earthquake, ravaged a large part of the city. (NHK) pic.twitter.com/r36LdRD7ZQ