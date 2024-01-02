節慶攻略！北捷「滿滿氛圍感」一舉抓住通勤族目光

▲聖誕、跨年過節攻略！北捷「滿滿氛圍感」一舉抓住通勤族目光。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲現在在人來人往的台北捷運，可以感受到滿滿的節慶氛圍。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2023邁入尾聲，在人來人往的台北捷運，也能感受滿滿的節慶氛圍！桃園華泰名品城聖誕村下雪啦，好吃好玩又好拍，還有飄雪耶誕市集，超吸睛電視牆讓聖誕氛圍壟罩整個捷運站。

▲桃園華泰名品城透過電視牆吸引通勤族目光，也讓聖誕氣氛壟罩整個捷運站。

如果還沒挑好交換禮物的話，搭捷運時也能找到靈感，搭乘手扶梯大面積的廣告，強勢攻佔大量乘客視野，不論是GODIVA聖誕禮盒或是大受女孩們喜愛的Pandora，都能一舉抓住通勤族的目光，若是姊妹交換禮物，選擇彩妝絕對不出錯，KATE「怪獸級持色唇膏」讓姐妹跟上最時尚的美拉德唇。

▲▼搭乘手扶梯大面積的廣告，強勢攻佔大量乘客視野。

一走進捷運車廂，從地上到天花板、手拉環，全變身長榮VISA卡，用身臨其境的震撼感受，2024挺你進巴黎奧運，來到市政府站3號出口，服飾品牌PORTER支線ADV_LABEL的龍蝦先生大面積包覆站口，這裡是購物人潮必經之地，人氣強強滾，龍蝦先生也攻佔忠孝復興轉乘通道，高強度的洗腦方式，讓人想無視都很難，而精品品牌萬寶龍大面積壁貼給人強烈的視覺效果，「極限探尋淡香精」用看得就能嗅出高質感的男人味。

▲▼服飾品牌PORTER支線ADV_LABEL的龍蝦先生，攻佔市政府站和佔忠孝復興轉乘通道，高強度的洗腦方式，讓人想無視都很難。

摩納哥珠寶品牌APM Monaco霸氣佔領捷運中山站人潮要道，超長且無干擾的走道，對於體現品牌風格有著絕佳優勢，華麗的聖誕系列也超級吸睛，Xpark的水母萬花筒也飄進台北車站，圓柱水槽壁貼360度零死角接觸通道人群，輕鬆網羅所有人潮視線，也注入療癒的溫暖力量，而慶祝2024，免不來點小酌一番，吉拉雪莉15年，單一麥芽蘇格蘭威士忌濃郁香甜的果香，讓人回味無窮。

▲▼Xpark的水母萬花筒也飄進台北車站，360度零死角接觸通道人群，輕鬆網羅所有人潮視線。

耀眼女神楊謹華現身市政府站1號出口，加持遠見眼科新開幕的眼睛雷射手術旗艦中心，位於台北101 84樓， 斥資上億打造的六星級眼科⼿術中⼼，提供民眾Smile pro近視雷射、裸視美老花雷射、飛秒白內障手術與其他眼疾治療服務，備受肯定另外。富達以動態影片吸引旅客，帶你洞見未來趨勢，引領全球投資方針，一走出捷運台北小巨蛋，就遇見超帥男神邱澤，邱澤化身格蘭利威品牌形象大使，在超顯眼的微風南京廣告牆與你乾杯，位於南京寧安街口的公車亭也設置一整排創意廣告，候車亭披上 Uber Taxi 的經典白色人字形條紋圖案，打進民眾的每日生活圈。

▲一走出捷運台北小巨蛋，就遇見超帥男神邱澤，在超顯眼的微風南京廣告牆與你乾杯。

▲南京寧安街口的候車亭披上 Uber Taxi 的經典白色人字形條紋圖案，打進民眾的每日生活圈。



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▼ETtoday家外媒體的電梯媒體用反覆接觸的高記憶點，讓企業形象潛移默化進入消費者心中。

